МТС запустила цифровой гид по столице термальных источников и наследию Ермака

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Тюменской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-путеводитель предложит гостям региона прогуляться по четырехуровневой набережной Туры, перейти мост Влюбленных, отправиться на термальные источники, в Ялуторовский острог и единственный каменный кремль за Уралом в Тобольске. Гид расскажет, где можно увидеть крупнейший в России скелет мамонта и зачем сибиряки в 1944 г. отправили в блокадный Ленинград 5 тыс. кошек. Туристы узнают, как выглядит единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба Колокольниковых и для чего нужно посидеть на стуле Григория Распутина в одноименном доме-музее в селе Покровское.

Подборка интересных мест подскажет, как лучше спланировать семейный отдых. Например, отправиться в природный парк «Юрибей», где располагаются зоопарк и этнодеревня с традиционными жилищами народов Сибири, или покататься на колесе обозрения на Цветном бульваре. А любители истории, благодаря гиду, смогут изучить маршрут Ермака в Тюменской области в период покорения Сибири. Также туристам посоветуют, что привезти на память из путешествия. Например, фигурки нефтяной вышки с колбой, которая наполнена нефтью, изделия из кости, колбасу из дичи, ягодное варенье или копченую рыбу.

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономии. Местная кухня – одна из визитных карточек региона, без которой впечатления от поездки в регион будут неполными. Путеводитель МТС Travel предложит путешественникам попробовать дичь на мраморном камне, щучьи котлеты, пельмени с рыбой, строганину из муксуна и уху с «нефтью», которую готовят только в Тюменской области.

«С каждым годом турпоток в Тюменскую область стабильно растет. Чтобы пребывание в нашем регионе было еще более комфортным, мы запустили гид в удобном цифровом формате для первого знакомства с областью. Онлайн-путеводитель позволяет за считанные минуты сориентироваться, где отдохнуть, поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться. Каждый турист найдет в нем полезные советы, независимо от того, приехал ли он в командировку или в отпуск с семьей. Уверена, что наш новый проект вдохновит гостей вернуться вновь, а сибирское гостеприимство и впечатления от нашего края запомнятся надолго, — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Тюменской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.