Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6

Телеком Беспроводная связь Техника

TP-Link представила серию потолочных точек доступа c поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) — EAP660 HD и EAP620 HD. Точки доступа дополняют экосистему Omada SDN – облачное централизованное решение TP-Link для создания и управления разветвлённой локальной сетью с доступом в интернет, которая формируется на основе оборудования компании и включает в себя точки доступа, коммутаторы и шлюзы.

Экосистема TP-Link Omada SDN предлагает клиентам комплексные облачные решения класса Enterprise, специально разработанные для гостиничного бизнеса, сферы образования, коммерческой недвижимости, розничной торговли и других отраслей. Облачные решения позволяют реализовывать различные сценарии использования, а единое централизованное управление обеспечивает мониторинг всех устройств из единого интерфейса в любое время, в том числе из мобильного приложения.

Wi-Fi 6 имеет множество преимуществ по сравнению с предыдущим поколением. Wi-Fi 6 обеспечивает улучшенную пропускную способность программ и приложений на большем количестве устройств, предотвращая сбои и сокращая время отклика (ping) – особенно в условиях загруженной пользовательской среды. Также стоит отметить, что Wi-Fi 6 обеспечивает более высокую энергоэффективность для мобильных устройств. Согласно прогнозу Statista, к 2021 г. количество подключенных к интернету устройств на душу населения достигнет 6,58, т.е. всего около 50 млрд девайсов. Точки доступа Omada EAP HD обладают поддержкой технологии OFDMA — множественного доступа с ортогональным частотным разделением — которая позволит справиться с постоянно растущим количеством беспроводных подключений.

EAP660 HD и EAP620 HD — первые точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6 в линейке Omada. Потолочные устройства поддерживают диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая максимальную производительность сигналов беспроводной сети до 3,6 Гбит/с для EAP660 HD и до 1,8 Гбит/с для EAP620 HD. Точка доступа EAP660 HD дополнительно оснащена портом Ethernet на 2,5 Гбит/с, который увеличивает общую пропускную способность канала интернета.

Обеспечивая высокую скорость и производительность сети, точки доступа Omada Wi-Fi 6 также гарантируют высокое качество подключения даже для большого количества устройств – они были разработаны для эффективной работы в помещениях с высокой плотностью клиентов: аудитории, конференц-залы, рестораны, музеи, стадионы. Благодаря чипсету уровня Enterprise, высокомощным антеннам, расширенным функциям беспроводного модуля, а также автоматическому выбору канала и автоматической регулировке мощности, точки доступа Omada сделают работу пользователей более эффективной. Роуминг 802.11k/v автоматически и бесшовно переключает клиентов к точке доступа с наилучшим сигналом при их передвижении, благодаря чему чувствительные к качеству подключения приложения, такие как VoIP и видеоконференции, не будут прерываться.

Точками доступа EAP660 HD и EAP620 можно управлять в рамках корпоративной сети благодаря облачному контроллеру Omada SDN (Software Defined Network). Гостевая сеть обладает повышенным уровнем безопасности при подключении благодаря широким возможностям по аутентификации пользователей. Благодаря порталу авторизации пользоваться сетью смогут только авторизованные гости, а дополнительная SMS / Facebook аутентификация ускорит данный процесс.

Компания начинает поставки точек доступа EAP660 HD и EAP620 HD под проекты, при разработке которых возможно проведение предварительного радиопланирования.

Другие материалы рубрики

Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка

Хакеры разгромили главный учебный центр мира по борьбе с киберкриминалом

В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео

Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео

Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов