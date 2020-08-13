TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6

TP-Link представила серию потолочных точек доступа c поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) — EAP660 HD и EAP620 HD. Точки доступа дополняют экосистему Omada SDN – облачное централизованное решение TP-Link для создания и управления разветвлённой локальной сетью с доступом в интернет, которая формируется на основе оборудования компании и включает в себя точки доступа, коммутаторы и шлюзы.

Экосистема TP-Link Omada SDN предлагает клиентам комплексные облачные решения класса Enterprise, специально разработанные для гостиничного бизнеса, сферы образования, коммерческой недвижимости, розничной торговли и других отраслей. Облачные решения позволяют реализовывать различные сценарии использования, а единое централизованное управление обеспечивает мониторинг всех устройств из единого интерфейса в любое время, в том числе из мобильного приложения.

Wi-Fi 6 имеет множество преимуществ по сравнению с предыдущим поколением. Wi-Fi 6 обеспечивает улучшенную пропускную способность программ и приложений на большем количестве устройств, предотвращая сбои и сокращая время отклика (ping) – особенно в условиях загруженной пользовательской среды. Также стоит отметить, что Wi-Fi 6 обеспечивает более высокую энергоэффективность для мобильных устройств. Согласно прогнозу Statista, к 2021 г. количество подключенных к интернету устройств на душу населения достигнет 6,58, т.е. всего около 50 млрд девайсов. Точки доступа Omada EAP HD обладают поддержкой технологии OFDMA — множественного доступа с ортогональным частотным разделением — которая позволит справиться с постоянно растущим количеством беспроводных подключений.

EAP660 HD и EAP620 HD — первые точки доступа с поддержкой Wi-Fi 6 в линейке Omada. Потолочные устройства поддерживают диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая максимальную производительность сигналов беспроводной сети до 3,6 Гбит/с для EAP660 HD и до 1,8 Гбит/с для EAP620 HD. Точка доступа EAP660 HD дополнительно оснащена портом Ethernet на 2,5 Гбит/с, который увеличивает общую пропускную способность канала интернета.

Обеспечивая высокую скорость и производительность сети, точки доступа Omada Wi-Fi 6 также гарантируют высокое качество подключения даже для большого количества устройств – они были разработаны для эффективной работы в помещениях с высокой плотностью клиентов: аудитории, конференц-залы, рестораны, музеи, стадионы. Благодаря чипсету уровня Enterprise, высокомощным антеннам, расширенным функциям беспроводного модуля, а также автоматическому выбору канала и автоматической регулировке мощности, точки доступа Omada сделают работу пользователей более эффективной. Роуминг 802.11k/v автоматически и бесшовно переключает клиентов к точке доступа с наилучшим сигналом при их передвижении, благодаря чему чувствительные к качеству подключения приложения, такие как VoIP и видеоконференции, не будут прерываться.

Точками доступа EAP660 HD и EAP620 можно управлять в рамках корпоративной сети благодаря облачному контроллеру Omada SDN (Software Defined Network). Гостевая сеть обладает повышенным уровнем безопасности при подключении благодаря широким возможностям по аутентификации пользователей. Благодаря порталу авторизации пользоваться сетью смогут только авторизованные гости, а дополнительная SMS / Facebook аутентификация ускорит данный процесс.

Компания начинает поставки точек доступа EAP660 HD и EAP620 HD под проекты, при разработке которых возможно проведение предварительного радиопланирования.