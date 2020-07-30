TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco

TP-Link представляет домашние Wi-Fi 6 роутеры серий Archer AX и Mesh-системы Deco X, подходящие для удаленной работы из дома, подключения к сети большого числа устройств, а также онлайн-гейминга. Модели нового поколения Archer AX20, Archer AX11000, Deco X20 и Deco X60 способны решать множество задач одновременно, в том числе создавать безопасную беспроводную и проводную сеть.

TP-Link Archer AX20 — двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 стартовой категории. Оснащенный четырехъядерным процессором 1,5 ГГц на базе решения от Broadcom, Archer AX20 передает сетевые запросы с минимальными задержками и мгновенно реагирует на каждый клик. По сравнению со своими предшественниками стандарта Wi-Fi 5, новый роутер обеспечивает еще более эффективное использование пропускной способности.

Archer AX20 гарантирует высокое качество сигнала Wi-Fi для нескольких устройств без сбоев и задержек благодаря технологии OFDMA. Поддержка 1024-QAM обеспечивает на 40% более высокую максимальную скорость в диапазоне 5 ГГц по сравнению с Wi-Fi 5. Более длинный GI, технология Beamforming и 4 антенны позволят пользователям Archer AX20 свободно передвигаться по дому со стабильным подключением к Wi-Fi.

TP-Link Archer AX20

Archer AX20 обладает портом USB, который позволит обмениваться файлами по домашней сети или настроить собственное облачное хранилище (при условии использования внешнего IP-адреса). Новый роутер поддерживает WPA3, современный метод шифрования Wi-Fi, который предотвращает возможности атак методом перебора.

Оснащенный Wi-Fi 6 роутер Archer AX11000 — это девайс с широкой зоной покрытия и скоростью Wi-Fi до 10756 Мбит/с. Оборудованный 4-ядерным процессором 1,8 ГГц на базе решения от Broadcom и 1 ГБ ОЗУ, Archer AX11000 обеспечивает высокую пропускную способность и производительность проводной и беспроводной сети.

Роутер обеспечивает 12-поточный Wi-Fi с общей скоростью свыше 10 Гбит/с: 4804 Мбит/с (5 ГГц для игр) + 4804 Мбит/с (5 ГГц) + 1148 Мбит/с (2,4 ГГц). Игровой ускоритель обнаруживает и оптимизирует потоки игровых данных, не отвлекая от процесса игры и сохраняя высокую скорость сети. Продуманный интерфейс отображает значения задержки и продолжительности игровой сессии, а также выделяет дополнительные сетевые ресурсы. Роутер также обладает одним портом WAN на 2,5 Гбит/с и восьмью гигабитными портами LAN.

Система безопасности HomeCare, работающая на базе Trend Micro, позволит сохранить игровые аккаунты и документы в безопасности. Функция агрегирования каналов, а также наличие портов USB 3.0 Type A и Type C позволят подключить к домашней сети практически любой накопитель данных без снижения производительности.

Deco X20 и X60 — это домашние системы Mesh Wi-Fi, которые созданы для устранения зон со слабым сигналом и обеспечения непрерывного покрытия Wi-Fi в любой комнате жилого дома или большой квартиры. Они обеспечивают высокую скорость беспроводного подключения, а также широкое покрытие и надежное соединение для устройств, подключенных к сети. В то время как обычные роутеры раздают Wi-Fi из одной точки, у Mesh-систем их несколько (зависит от числа установленных модулей). Устройство, подключенное к кабелю интернета, является основным — главным роутером (шлюзом). Остальные устройства (называемые «узлами» или «модулями») принимают и ретранслируют сигнал основного устройства (по Wi-Fi 6 или кабелю Ethernet), без снижения пропускной способности. В результате получается эффективная Wi-Fi сеть с широким покрытием и высокой пропускной способностью, которая состоит из нескольких модулей.

Модули Deco образуют единую сеть c одним именем и поддержкой бесшовного роуминга. Любое устройство, например, смартфон или планшет, будет автоматически подключаться к модулю с лучшим сигналом в любой точке дома, обеспечивая непрерывное и максимально быстрое соединение — даже при перемещении. Поддержка IEEE 802.11k/v/r позволит устройствам переключаться с одного Deco на другой без разрывов, даже во время потоковой передачи данных.

Deco X20 c поддержкой Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 1800 Мбит/с — до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в четыре раза для одновременной передачи данных большому числу устройств. К Deco X20 можно подключить более 150 девайсов без снижения производительности. Шифрование WPA3 и поддержка TP-Link HomeCareTM предоставляют персонализированные функции родительского контроля, антивируса и QoS для безопасного подключения.

BSS Color и Beamforming позволяют Deco X20 (в комплектации из 3 модулей) обеспечивать мощный Wi-Fi в каждой точке дома на площади до 530 кв. м. Для расширения покрытия нужно просто добавить еще один модуль. Устройства поддерживают модули Deco предыдущих поколений.

Домашняя Mesh-система Deco X60 с поддержкой Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 3000 Мбит/с — до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. Три модуля гарантируют покрытие сети до 650 кв. м, 2 модуля — до 460 кв. м c бесперебойной работой по всему дому.

Отсутствие высокого пинга порадует пользователей во время онлайн-игр и видеоконференций. Защитить домашнюю сеть поможет набор функций TP-Link HomeCareTM. Независимо от того, что вам нужно — защитить конфиденциальную информацию или ограничить доступ детям и гостям — в HomeCareTM есть все необходимое, чтобы обеспечить полный контроль над сетью.