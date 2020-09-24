TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей

Компания TP-Link объявила о начале продаж новых устройств для использования в корпоративных и домашних сетях. Двухдиапазонные роутеры Archer C54 и Archer C24 подойдут для создания домашней локальной сети с быстрым доступом по Wi-Fi и подключением к тарифам интернета cо скоростью до 100 Мбит/с. Новые двухдиапазонные усилители RE220 и RE190 позволят расширить покрытие Wi-Fi сети домашнего роутера и создать бесшовную сеть при подключении к роутеру TP-Link c поддержкой функции OneMeshTM. Среди новых решений для бизнеса TP-Link предлагает двухдиапазонную потолочную точку доступа EAP265, которая дополняет экосистему Omada SDN для создания и управления разветвлённой корпоративной сетью. Новая уличная точка доступа CPE710 обеспечит передачу данных на большом расстоянии со скоростью до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

Archer C54 и Archer C24: Базовые роутеры для максимальной скорости Wi-Fi дома

Archer C24

Archer C54 – компактный двухдиапазонный маршрутизатор для дома класса AC1200, который способен обеспечивать скорость беспроводного подключения до 867 Мбит/с по диапазону 5 ГГц и до 300 Мбит/с по диапазону 2,4 ГГц. Роутер оснащен четырьмя внешними фиксированными антеннами, поддержкой MU-MIMO и Beamforming, а также несколькими рабочими режимами, среди которых режим роутера, точки доступа и ретранслятора.

Модель роутера класса AC750 – Archer C24 – генерирует скорость подключения до 433 Мбит/с по диапазону 5 ГГц и до 300 Мбит/с по диапазону 2,4 ГГц. Archer C54 и C24 обладают новой версией прошивки, которая доступна на русском языке, а также расширенными возможностями управления и настройки через мобильное приложение Tether.

RE220 и RE190: Усилители Wi-Fi сигнала с поддержкой OneMeshTM

RE220 – усилитель Wi-Fi сигнала класса AC750 с возможностью удобного подключения к настенной розетке, который обеспечивает скорость беспроводного подключения до 433 Мбит/с по диапазону 5 ГГц и до 300 Мбит/с по диапазону 2,4 ГГц. Ретранслятор обладает тремя встроенными антеннами, портом Ethernet 10/100 Мбит/с и удобной индикацией, которая позволяет устанавливать его в наиболее подходящем месте дома. Наличие порта Ethernet позволяет настраивать RE220 в режиме точки доступа и подключать проводные устройства по кабелю. Функция OneMeshTM позволит организовывать бесшовную Wi-Fi сеть при подключении к роутеру TP-Link c соответствующей функцией.

RE220

RE190 – усилитель Wi-Fi сигнала класса AC750 с возможностью удобного подключения к настенной розетке, который обладает скоростью беспроводного подключения до 433 Мбит/с по диапазону 5 ГГц и до 300 Мбит/с по диапазону 2,4 ГГц. RE220 и RE190 оснащены удобной прошивкой на русском языке, а также возможностью управления и настройки через мобильное приложение Tether.

Точка доступа EAP265 HD имеет шесть встроенных антенн и скорость подключения до 1300 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 450 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц, двумя гигабитными портами (один – с поддержкой PoE), а также возможностью интеграции с сервисом Omada SDN для создания эффективной корпоративной сети.

EAP265 HD

Интеграция с программным, аппаратным и облачным контроллером Omada SDN позволит эффективно управлять корпоративной сетью на базе точек доступа EAP265 HD, обеспечивая широкие возможности для аутентификации пользователей, а также бесшовный роуминг.

CPE710: Уличная точка доступа для передачи Wi-Fi на большом расстоянии

Точка доступа CPE710 обладает 23 дБи направленной антенной высокого усиления 2×2 MIMO для передачи данных на дальние расстояния, а также точной направленностью луча, позволяющей избежать задержек при подключении и помех в сигнале.

Всепогодный корпус класса IP65, защита от удара молнии и электростатического разряда позволяют без рисков устанавливать точку доступа на улице и гарантируют бесперебойную работу в любых атмосферных условиях. Поддержка технологии Passive PoE обеспечивает удобную подачу питания на точку доступа и её интеграцию в локальную сеть.

CPE710 поставляется вместе со специальным комплектом для установки на антенной мачте, который обеспечивает стабильное крепление даже при сильном ветре. Управление устройством может осуществляться как напрямую, так и через централизованную утилиту управления сетью Pharos Control.