TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada

TP-Link, поставщик сетевых решений, представила новые модели корпоративного сетевого оборудования Omada: 24‑портовый гигабитный управляемый коммутатор уровня 2+ TL-SG3428X и SafeStream гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-ER7206.

Коммутатор TL-SG3428X обладает четырьмя слотами SFP+ со скоростью 10 Гбит/с, которые обеспечивают неблокирующую коммутационную способность и ультранизкую задержку, что позволит создавать надежное и скоростное подключение с серверами и другими коммутаторами. TL‑SG3428X поддерживает полный набор функций второго уровня и начальный набор функций третьего уровня, которые позволят предприятиям и интернет‑провайдерам построить масштабируемую и надежную сеть. Интеграция с платформой Omada SDN позволит централизованно управлять коммутатором вместе с точками доступа, коммутаторами и шлюзами TP-Link, а также автоматически назначать единые настройки множеству устройств сразу. Кроме того, коммутатор обладает функциями привязки по IP‑MAC‑порту‑VID, функцией DHCP Snooping и защитой от сетевых штормов.

TL-ER7206 – профессиональный и безопасный Multi-WAN VPN-маршрутизатор, который поддерживает интеграцию с платформой Omada SDN и позволяет выполнять удаленное централизованное управление из веб-интерфейса контроллера или мобильного приложения. Четыре гигабитных порта WAN и один гигабитный SFP-порт WAN обеспечивают оптимальную пропускную способность и балансировку нагрузки, позволяя в максимальной мере задействовать возможности широкополосного подключения. TL-ER7206 поддерживает VPN-подключение IPsec/PPTP/L2TP по протоколам IPsec/SSL, а благодаря мощной аппаратной платформе поддерживает до 100 туннелей LAN‑to‑LAN IPsec, 50 туннелей OpenVPN, 50 туннелей L2TP и 50 туннелей PPTP VPN. Устройство обладает множеством функций безопасности, в том числе позволяет формировать виртуальные сегменты сети (VLAN), а также автоматически обнаруживает и защищает сеть от DoS-атак.

Решения TP-Link Omada разработаны специально для гостиниц, образовательных и медицинских учреждений, офисов, конференц-залов, предприятий торговли и складов. Они позволяют сформировать надежную сетевую инфраструктуру и обеспечивать высококачественное и широкое покрытие Wi-Fi в условиях высокой плотности клиентов – благодаря точкам доступа с поддержкой Wi-Fi 6.