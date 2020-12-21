TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото

TP-Link объявила о старте продаж Archer AX73 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX73 обладает отличными техническими характеристиками, увеличенной площадью покрытия и функцией защиты HomeShield. Роутер оснащен технологиями 4T4R и HT160, которые позволяют пользователям наслаждаться сверхбыстрым Wi-Fi с общей пропускной способностью до 5,4 Гбит/с и передавать несколько видео в формате 8K без буферизации. TP-Link Archer AX73 доступен в онлайн продаже у розничного ритейлера DNS. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 6990 руб.

Благодаря стандарту Wi-Fi 6 и общей пропускной способности до 5400 Мбит/с Archer AX73 легко справляется с большим количеством задач: загрузкой AAA-игр на высокой скорости, трансляцией медиафайлов в высоком качестве, обработкой данных между устройствами и многим другим. Кроме того, роутер поддерживает функцию HomeShield, которая включает в себя антивирус, родительский контроль, QoS и сканер IoT-устройств, что обеспечивает высокий уровень безопасности сети.

Archer AX73 поставляется с расширенными функциями стандарта Wi-Fi 6, которые включают 1024-QAM, ширину канала 160 МГц, OFDMA, MU-MIMO, более высокую скорость передачи символов и BSS coloring.

Роутер оснащен шестью антеннами с функцией Beamforming и мощным модулем FEM, которые в совокупности создают устойчивый сигнал Wi-Fi в каждой части дома. Кроме того, структура 4T4R не только повышает скорость, но и предоставляет больше потоков для передачи данных устройствам, увеличивая производительность диапазона.

Роутер TP-Link Archer AX73

Совершенно новый HomeShield на базе Avira делает Archer AX73 первым маршрутизатором TP-Link, способным защищать устройства умного дома.

HomeShield предоставляет универсальные функции для улучшения работы в сети: сканер домашней сети и устройств IoT; родительский контроль; приоритизация трафика (QoS); подробные отчеты.

Двухуровневый корпус Archer AX73 не только подчеркивает современный дизайн устройства, но и улучшает охлаждение роутера. Увеличенная площадь вентиляции повышает производительность всей системы при интенсивном использовании, гарантируя меньшую задержку и более стабильное соединение.

Основные характеристики TP-Link Archer AX73: гигабитный Wi-Fi для потоковой передачи 8K – пропускная способность Wi-Fi до 5400 Мбит/с с поддержкой HT160 4×4 для одновременной плавной передачи потокового видео, загрузок и онлайн-игр; подключайте больше устройств – технологии MU-MIMO и OFDMA увеличивают пропускную способность в 4 раза; широкое покрытие – 6 антенн и технология Beamforming обеспечивают увеличенный радиус покрытия; трехъядерный процессор – трехъядерный процессор 1,5 ГГц обеспечивает бесперебойную связь между роутером и всеми подключенными устройствами; HomeShield – функция безопасности TP-Link обеспечивает защиту домашней сети и устройств интернета вещей; увеличенная площадь охлаждения – увеличенная площадь вентиляционных отверстий раскрывает весь потенциал роутера, защищая его от перегрева; USB 3.0 – обеспечивает простой и быстрый обмен мультимедийными данными; удобная настройка - настройте роутер за считанные минуты с помощью мобильного приложения TP-Link Tether.