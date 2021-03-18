TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото

TP-Link, поставщик сетевых решений, представила новый настольный коммутатор линейки Omada – TL-SG108-M2. Устройство оснащено восемью портами 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают надежное высокоскоростное подключение с минимальной задержкой и позволяют отказаться от использования кабеля категории 6. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает высоким стандартам построения корпоративных сетей.

Технология автосогласования скорости (100 Мбит/с; 1 Гбит/с; 2,5 Гбит/с) и наличие восьми портов 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную производительность для подключенных устройств и коммутационную способность 40 Гбит/с, что оптимально подходит при развертывании сети для малого и среднего бизнеса, а также для домашнего использования.

Более того, мультигигабитные порты – эффективный способ полноценного сетевого подключения точек доступа с Wi‑Fi 6, таких как TP-Link EAP620HD и TP-Link EAP660HD. Высокая скорость проводного подключения предоставляет пользователям возможность быстрого создания резервных копий рабочих станций и быстрого сохранения файлов на сервер или NAS.

Эргономичная конструкция без вентиляторов обеспечивает бесшумную работу коммутатора, в то время как прочный металлический корпус равномерно распределяет тепло и позволяет разместить устройство как на столе, так и на стене. Для начала работы достаточно подключить TL-SG108-M2 к сети. Благодаря технологии авто‑MDI/MDIX пользователь может отказаться от использования перекрестного кабеля.

Коммутатор TP-Link Omada TL-SG108-M2

Ключевые характеристики коммутатора: порты 2,5 Гбит/с – восемь портов 2,5 Гбит/с обеспечат максимальную производительность для подключенных устройств и коммутационную способность 40 Гбит/с; высокоскоростные подключения – для точек доступа, серверов, устройств NAS, рабочих станций на скорости до 2,5 Гбит/с; подходящий выбор для различных сценариев – для домашних и небольших офисов, а также очень быстрой передачи данных между рабочими станциями; бесшумная работа – тихая работа благодаря продуманной конструкции и отсутствию вентилятора; Plug and Play – простая установка без помощи специалиста; металлический корпус – прочный корпус из металла и возможность установки на столе или стене.