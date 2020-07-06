TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей

TP-Link представила обновление линейки Omada — умного облачного решения для управления корпоративными сетями. Взяв за основу успешную марку Wi-Fi инструментов для бизнеса Omada, TP-Link подготовил комплексный подход для построения программно-конфигурируемых сетей – SDN (Software-Defined Network) – с интегрированными шлюзами, коммутаторами и беспроводными точками доступа нового поколения Wi-Fi 6. В него была интегрирована полностью централизованная облачная система управления, предоставляющая возможность контролировать все продукты из линейки Omada через единый интерфейс в любое время. Для построения сетей различных конфигураций решения TP-Link обеспечивают быстрое и надёжное беспроводное подключение по стандартам Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6, а также проводное подключение 10 GE, 2.5 GE и Gigabit Ethernet.

«Мы очень рады представить клиентам сквозное решение для организации корпоративных сетей TP-Link Omada SDN, — сказал генеральный директор подразделения Network Business Department компании TP-Link Пинджи Ли (Pingji Li). — Решение Omada SDN призвано упростить управление сетями и помочь в построении более эффективных, надёжных и безопасных корпоративных ИТ инфраструктур».

Традиционные корпоративные сети со сложной топологией требуют последовательного конфигурирования всех подключённых устройств, одного за другим. Это усложняет работу администраторов и не позволяет быстро определить состояние сети. Программно-конфигурируемые сети лишены этого недостатка, они поддерживают автоматическое пакетное управление сетевыми функциями через центральный контроллер. Кроме того, гибкая топология сети и упрощённое конфигурирование устройств дают возможность быстрого масштабирования, что ускоряет расширение и снижает общие затраты на содержание.

TP-Link Omada представляет собой программно-конфигурируемую сеть с контроллером в качестве ядра для автоматического развертывания сетевых служб и распределения данных. Решение Omada SDN обладает расширенными возможностями, высокой эффективностью, надежностью и повышенным уровнем безопасности. Облачный доступ упрощает централизованное управление сетями на различных объектах, а дистанционное развертывание позволяет администраторам отлаживать их удалённо – без необходимости отправлять специалиста для настройки оборудования на месте. Кроме того, решение даёт возможность вести мониторинг состояния сети в режиме реального времени, контролировать её загрузку и распределение трафика, и отслеживать ключевые данные, способные влиять на эффективность бизнеса. Встроенные в Omada технологии искусственного интеллекта помогают анализировать потенциальные проблемы сетей и выдают рекомендации по оптимизации для повышения эффективности.

Линейка оборудования TP-Link Omada способна решать различные задачи в разнообразных сетевых окружениях, используя Omada Mesh, бесшовный роуминг, гостевые сети, WPA3 и другие расширенные функции. Автоматический выбор канала и регулировка мощности обеспечивают высокое качество беспроводной сети при значительном снижении взаимных помех сигналов Wi-Fi. Точки доступа Wi-Fi 6 с расширенными функциями, среди которых MU-MIMO, OFDMA и BSS Color, обеспечивают высокую пропускную способность при параллельном подключении большого количества устройств в сетях с высокой плотностью сигналов. Благодаря этому беспроводные и проводные сети медицинских учреждений, школ, магазинов и офисов станут более стабильными и простыми в настройке.

Российский старт продаж новых точек доступа из линейки Omada c поддержкой Wi-Fi 6, а также облачного контроллера для инфраструктуры Omada SDN запланирован на август.