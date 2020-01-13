TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh

TP-Link представила Deco 5G – свой первый роутер с широкополосным доступом по стандарту 5G, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Mesh.

Роутер Deco 5G объединил в себе передовые технологии и современный дизайн. Обеспечивая действительно высокую скорость подключения к интернету благодаря поддержке самых новых стандартов беспроводной связи 5G и Wi-Fi 6, Deco 5G также обладает элегантным внешним видом, отвечая изыскательным требованиям современных пользователей электронных бытовых приборов.

Поддержка стандарта 5G позволяет новому роутеру достигать скорости загрузки до 2,33 Гбит/с – что в 7,8 раз быстрее по сравнению с 4G LTE-Advanced и в 15,5 раз быстрее, чем 4G LTE. Доступ к широкополосному 5G-подключению открывает новые возможности для приложений в области виртуальной и дополненной реальности, потокового вещания и трансляций видео в формате 4K/8K, а также для других передовых сервисов в домах, в которых отсутствует оптоволоконное подключение.

В совокупности со стандартом Wi-Fi 6 роутер Deco 5G способен обеспечить мощный трёхдиапазонный Wi-Fi на скорости до 6600 Мбит/с, позволяя пользователям получить исключительный пользовательский опыт в отношении покрытия, скорости подключения, отсутствия задержек и интерференции сигнала.

Роутер Deco 5G совместим со всеми моделями Deco и позволяет создавать мощную и высокопроизводительную сеть Mesh с широким покрытием и бесшовным роумингом. Благодаря поддержке TP-Link HomeCareM Pro все подключаемые к сети устройства смогут быть защищены от различных сетевых угроз.

Основные функции Deco 5G. Скоростной широкополосный доступ: 5G обеспечивает скорость загрузки до 2,33 Гбит/с, низкий уровень задержек: 5G обеспечивает быстрое подключение с задержкой не более 1 мс; высокая скорость в трёх диапазонах с Wi-Fi 6: 4800 Мбит/с (5 ГГц-2) + 1200 Мбит/с (5 ГГц-1) + 574 Мбит/с (2.4 ГГц); гигабитное подключение по кабелю: 1 порт 2,5 Гбит + 1 гигабитный порт; Mesh-сеть с широким покрытием, бесшовным роумингом и стабильным сигналом Wi-Fi; возможности доступа: 4G, 5G, фиксированный доступ; Plug & Play: используйте Deco 5G сразу после подключения SIM-карты; простая настройка с помощью мобильного приложения TP-Link Deco; поддержка VoLTE/VoIP.