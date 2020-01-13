Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh

Техника
, Текст: Владимир Бахур

TP-Link представила Deco 5G – свой первый роутер с широкополосным доступом по стандарту 5G, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Mesh.

Роутер Deco 5G объединил в себе передовые технологии и современный дизайн. Обеспечивая действительно высокую скорость подключения к интернету благодаря поддержке самых новых стандартов беспроводной связи 5G и Wi-Fi 6, Deco 5G также обладает элегантным внешним видом, отвечая изыскательным требованиям современных пользователей электронных бытовых приборов.

Поддержка стандарта 5G позволяет новому роутеру достигать скорости загрузки до 2,33 Гбит/с – что в 7,8 раз быстрее по сравнению с 4G LTE-Advanced и в 15,5 раз быстрее, чем 4G LTE. Доступ к широкополосному 5G-подключению открывает новые возможности для приложений в области виртуальной и дополненной реальности, потокового вещания и трансляций видео в формате 4K/8K, а также для других передовых сервисов в домах, в которых отсутствует оптоволоконное подключение.

В совокупности со стандартом Wi-Fi 6 роутер Deco 5G способен обеспечить мощный трёхдиапазонный Wi-Fi на скорости до 6600 Мбит/с, позволяя пользователям получить исключительный пользовательский опыт в отношении покрытия, скорости подключения, отсутствия задержек и интерференции сигнала.

Роутер Deco 5G совместим со всеми моделями Deco и позволяет создавать мощную и высокопроизводительную сеть Mesh с широким покрытием и бесшовным роумингом. Благодаря поддержке TP-Link HomeCareM Pro все подключаемые к сети устройства смогут быть защищены от различных сетевых угроз.

Основные функции Deco 5G. Скоростной широкополосный доступ: 5G обеспечивает скорость загрузки до 2,33 Гбит/с, низкий уровень задержек: 5G обеспечивает быстрое подключение с задержкой не более 1 мс; высокая скорость в трёх диапазонах с Wi-Fi 6: 4800 Мбит/с (5 ГГц-2) + 1200 Мбит/с (5 ГГц-1) + 574 Мбит/с (2.4 ГГц); гигабитное подключение по кабелю: 1 порт 2,5 Гбит + 1 гигабитный порт; Mesh-сеть с широким покрытием, бесшовным роумингом и стабильным сигналом Wi-Fi; возможности доступа: 4G, 5G, фиксированный доступ; Plug & Play: используйте Deco 5G сразу после подключения SIM-карты; простая настройка с помощью мобильного приложения TP-Link Deco; поддержка VoLTE/VoIP.



Другие материалы рубрики

Весь мир переходит на подержанные смартфоны. Спрос на новые стремительно сокращается

Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux

Сбербанк займется производством компьютеров

Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра»

Минкомсвязи придумало, как легализовать в России eSIM

Apple сломала главную фишку AirPods Pro, которые стоят как смартфон

Техника

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний