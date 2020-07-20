TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20

Компания TP-Link сообщила о старте продаж Archer AX20 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX20 обеспечивает высокую скорость и широкое покрытие беспроводной сети, а также гарантирует надежность соединения, даже если к Wi-Fi подключены десятки устройств. TP-Link Archer AX20 уже доступен в онлайн продажах у розничных ритейлеров DNS, Citilink. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 6 990 руб.

Archer AX20 гарантирует эффективную пропускную способность Wi-Fi для нескольких устройств без сбоев и задержек благодаря технологии OFDMA. Поддержка 1024-QAM обеспечивает на 40% более высокую максимальную скорость в диапазоне 5 ГГц по сравнению с Wi-Fi 5.

TP-Link Archer AX20 — двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6. С Archer AX20 пользователи смогут оценить функции Wi-Fi 6 при стриминге 8K видео, загрузке игр на консоли и ПК или во время работы с IoT девайсами.

TP-Link Archer AX20

Wi-Fi 6 расширяет границы покрытия сети. Guard Interval (GI) защищает сигналы Wi-Fi от перебоев и увеличивает диапазон вещания. Более длинный GI, технология Beamforming и 4 антенны позволяют пользователям Archer AX20 свободно передвигаться по дому со стабильным сигналом Wi-Fi.

Оснащенный четырехъядерным процессором 1,5 ГГц, Archer AX20 передает сетевые запросы с минимальными задержками и мгновенно реагирует на каждый клик. По сравнению со своими предшественниками стандарта Wi-Fi 5, новый роутер обеспечит еще более высокую пропускную способность.

Новое поколение роутеров обладает большой функциональностью. Благодаря встроенному HomeCare ProTM пользователи смогут настроить антивирус, ограничивать время пребывания в сети и блокировать необходимый контент. Порт USB позволяет обмениваться файлами в домашней сети или настроить собственное облачное хранилище с помощью службы DNS TP-Link (или с использованием общедоступного IP-адреса). WPA3, современный метод шифрования Wi-Fi, предотвращает атаки методом перебора.

Основные характеристики TP-Link Archer AX20: двухдиапазонный Wi-Fi 6, скорость Wi-Fi до 1,8 Гбит/с, четырехъядерный процессор 1,5 ГГц, четыре антенны, технология Target Wake Time для снижения энергопотребление устройств для продления срока службы батареи, обмен через USB, новейшая технология шифрования WPA3.