Новые внутренние точки доступа Qtech: QWP-84 и QWP-88

Компания Qtech представляет новинки – высокопроизводительные точки доступа, предназначенные для размещения внутри помещений. Обе модели работают по передовой технологии Wi-Fi 6 и поддерживают стандарт 802.11ax. Это оптимальное решение для операторских управляемых Wi-Fi-сетей, требующих повышенной производительности и высокого качества информационного трафика.

Особенности моделей:

QWP-84 – создана на базе высокопроизводительного чипсета Qualcomm IPQ6000 с поддержкой 2x2 DL/UL MU-MIMO. Максимальная скорость достигает 1800 Мбит/c (600 Мбит/c на 2,4 ГГц, 1200 Мбит/c на 5 ГГц). Коэффициент усиления встроенных всенаправленных антенн составляет 3 дБи.

QWP-88 – отличается более мощным чипсетом Qualcomm IPQ8072A +QCN5054+QCN5024 с поддержкой 4x4 DL/UL MU-MIMO. Оборудование имеет более высокую суммарную пропускную способность в 3657 Мбит/c (1182 Мбит/c на 2,4 ГГц и 2475 Мбит/c на 5 ГГц). Помимо этого, встроенные всенаправленные антенны обеспечивают большее усиление радиосигнала – 4 дБи.

Корпуса точек доступа изготовлены из высокопрочного негорючего пластика. В комплектацию входят крепления, позволяющие установить устройства на поверхности потолка или стены.

Новые внутренние точки доступа Qtech

Основные характеристики оборудования:

•два приемопередатчика, работающие в диапазоне 2,4 и 5 ГГц;

•удаленное электропитание по жилам сетевого кабеля «витая пара» (PoE+ IEEE 802.3at 48V);

•опция питания от внешнего БП на напряжение 24/48 В;

•до четырех расширенных наборов служб идентификации ESSID для каждого трансивера в соответствии с 802.1Q для виртуальных ЛВС;

•режимы работы – AP, Gateway;

•управление – WEB;

•порты 10/100/1000BASE-T (LAN, WAN);

•ширина канала – 20/40/80 МГц;

•сетевые протоколы – IPv4, VLAN, NTP;

•поддержка скрытого SSID;

•память – 1 ГБ RAM + 128 МБ;

•диапазон рабочих температур – от –20°C до +45°C;

•допустимая влажность – 95% (без образования конденсата).