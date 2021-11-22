Новые внутренние точки доступа Qtech: QWP-84 и QWP-88
Компания Qtech представляет новинки – высокопроизводительные точки доступа, предназначенные для размещения внутри помещений. Обе модели работают по передовой технологии Wi-Fi 6 и поддерживают стандарт 802.11ax. Это оптимальное решение для операторских управляемых Wi-Fi-сетей, требующих повышенной производительности и высокого качества информационного трафика.
Особенности моделей:
QWP-84 – создана на базе высокопроизводительного чипсета Qualcomm IPQ6000 с поддержкой 2x2 DL/UL MU-MIMO. Максимальная скорость достигает 1800 Мбит/c (600 Мбит/c на 2,4 ГГц, 1200 Мбит/c на 5 ГГц). Коэффициент усиления встроенных всенаправленных антенн составляет 3 дБи.
QWP-88 – отличается более мощным чипсетом Qualcomm IPQ8072A +QCN5054+QCN5024 с поддержкой 4x4 DL/UL MU-MIMO. Оборудование имеет более высокую суммарную пропускную способность в 3657 Мбит/c (1182 Мбит/c на 2,4 ГГц и 2475 Мбит/c на 5 ГГц). Помимо этого, встроенные всенаправленные антенны обеспечивают большее усиление радиосигнала – 4 дБи.
Корпуса точек доступа изготовлены из высокопрочного негорючего пластика. В комплектацию входят крепления, позволяющие установить устройства на поверхности потолка или стены.
Основные характеристики оборудования:
•два приемопередатчика, работающие в диапазоне 2,4 и 5 ГГц;
•удаленное электропитание по жилам сетевого кабеля «витая пара» (PoE+ IEEE 802.3at 48V);
•опция питания от внешнего БП на напряжение 24/48 В;
•до четырех расширенных наборов служб идентификации ESSID для каждого трансивера в соответствии с 802.1Q для виртуальных ЛВС;
•режимы работы – AP, Gateway;
•управление – WEB;
•порты 10/100/1000BASE-T (LAN, WAN);
•ширина канала – 20/40/80 МГц;
•сетевые протоколы – IPv4, VLAN, NTP;
•поддержка скрытого SSID;
•память – 1 ГБ RAM + 128 МБ;
•диапазон рабочих температур – от –20°C до +45°C;
•допустимая влажность – 95% (без образования конденсата).