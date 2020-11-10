Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов

Western Digital объявила сегодня о выходе нескольких новых SSD-накопителей с поддержкой NVMe, созданных для использования в архитектурах хранения и обработки данных в ЦОД, промышленном IoT, автомобилестроении и приложениях клиентского класса.

В новое семейство вошли SSD-накопитель с поддержкой зональных пространств имен (ZNS) и NVMe, который поможет спроектировать более производительный уровень хранения в ЦОД с конкурентной общей стоимостью владения (TCO); SSD-накопитель промышленного класса IX SN530 от Western Digital для использования в условиях экстремальных нагрузок от приложений, помогающих решать технические задачи, относящиеся к различным отраслям промышленности, включая автомобилестроение; и SSD-накопитель WD Blue SN550 на 2 Тбайта с поддержкой NVMe для повышения производительности ПК. В полной мере раскрывая потенциал уникальной вертикальной интеграции Western Digital, позволяющей, с одной стороны, спроектировать и наладить производство собственной флэш-памяти NAND, а с другой, разработать свои фирменные контроллеры и микрокод для SSD-накопителей, новые продукты как нельзя лучше символизируют мощь компании и ее неизменную приверженность инновациям в сфере хранения данных, направленным на развитие новых версий архитектур систем, приложений и сценариев использования для своих клиентов и конечных пользователей, расположенных по всему миру и работающих в таких сферах, как облачные сервисы, производство оборудования, крупный бизнес, оптовая и розничная торговля.

Повышение эффективности архитектуры ЦОД – По мнению IDC, за следующие три года человечество создаст больше данных, чем за прошедшие тридцать лет. Миллиарды подключенных систем сгенерируют несметное количество наборов контекстуализированных данных, передающихся от видеонаблюдения к пользователю, и информации, полученной с датчиков, которую необходимо принять, преобразовать и проанализировать, после чего эти данные и информация начнут представлять ценность для различных отраслей промышленности, компаний и индивидуальных пользователей. Более старые версии архитектур уже не успевают за современными объемами данных и не могут функционировать в соответствующих средах. Вызов сегодняшнего дня заключается в построении инфраструктуры хранения и обработки данных, которая, с одной стороны, была бы эффективной и рентабельной, а с другой стороны, смогла бы удовлетворять растущие информационные потребности эры зеттабайтов. СХД – это критический и фундаментальный компонент для создания таких новых архитектур и извлечения ценной информации из данных.

Zoned Storage – это новая архитектура СХД, адаптированная для корпоративных ЦОД следующего поколения. Western Digital сегодня объявила, что не только продложает курировать инициативу Zoned Storage и ZoneStorage.io, участвовать в рабочей группе по NVMe и спецификации ZNS и в деятельности open-source сообщества Linux в рамках дальнейшего развития экосистемы, но и начинает отправку избранным клиентами образцов нового SSD-накопителя Ultrastar DC ZN540 с поддержкой ZNS и NVMe для их тестирования. В SSD-накопителе Ultrastar DC ZN540 с поддержкой ZNS и NVMe, емкостью до 8 ТБ в стандартом форм-факторе U.2, применен вертикально-интегрированный двухпортовый высокодоступный контроллер NVMe. Благодаря эффективному использованию стандартной отраслевой спецификации зональных пространств имен (ZNS) новый DC ZN540 стал SSD-накопителем следующего поколения, идеально приспособленным для мультитенатных сред и решения других задач, связанных с активным использованием данных, таких как обработка потока событий. Производительность этого твердотельного накопителя в 4 раза выше, чем у традиционных SSD, а качество обслуживания улучшилось в 2,5 раза, не говоря уже о повышении эффективности и коэффициента использования и более широкой поддержке масштабируемости на фоне снижения общей стоимости владения в условиях публичной и частной облачной инфраструктуры. Western Digital подтверждает свою приверженность развертыванию комплексной поддержки экосистемы и приложения Zoned Storage, включая управление синергией HDD-накопителей с SMR и SSD-накопителей с ZNS большого объема через стандартизированную объединенную структуру Zoned Storage.

Предоставление ресурсов для активного использования данных в промышленном IoT и решения задач по проектированию в автомобилестроении – Новый IX SN530 от Western Digital – это SSD-накопитель промышленного класса с поддержкой NVMe, разработанный для использования в условиях экстремальных требований к температурному режиму, производительности, повышенной прочности и надежности, которые часто возникают в автомобилестроении и других отраслях промышленности. Благодаря широкому диапазону рабочих температур – от -40°C до +85°C – и сохранению работоспособности в условиях виброускорения до 20g SSD-накопитель IX SN530 с NVMe идеально подойдет для использования в системах автоматизации производства, транспортной отрасли, медицинском оборудовании, робототехнике, беспилотниках, оборонной промышленности, ритейле, а также в других сложных условиях. За счет скорости чтения до 2 400 Мбайт/с это высокопроизводительное решение могут использовать изготовители оборудования, разрабатывающие новые приложения или выводящие из эксплуатации SSD-накопители на SATA. Диск доступен в компактных форм-факторах M.2 2230 или M.2 2280 с объемами от 85 Гбайт до 2 Тбайт. В настоящий момент линейка IX SN530 TLC отгружается в режиме тестирования. Модификации SLC будут доступны в январе 2021 г.

2-терабайтный объем и скорость на службе у создателей контента – Отмеченная наградами линейка WD Blue пополнилась 2-терабайтной версией популярного SSD-накопителя WD Blue SN550 с поддержкой NVMe, теперь этот высокопроизводительный диск с NVMe смогут использовать графические дизайнеры, аниматоры, видеографы, архитекторы, разработчики ПО и другие создатели контента. При решении любых задач, будь то создание объектов цифрового искусства, проектирование с использованием ПО САПР или монтажно-тонировочное производство, скорость работы NVMe SSD-накопителя WD Blue SN550 будет более чем в четыре раза выше, чем у самого быстрого диска Western Digital на SATA. WD Blue SN550 на 2 Тбайта можно купить уже сейчас в избранных магазинах-партнерах Western Digital, интернет магазинах, у реселлеров и системных интеграторов, а также в магазине Western Digital по минимальной рекомендованной розничной цене 249,99 долл. США.

«Компании, работающие во всех основных отраслях и на каждом рынке с вертикальной структурой, используют флеш-технологии для преобразования своего бизнеса. Для удовлетворения их будущих потребностей СХД этих компаний должны быть программно-ориентированными и оптимизированными под рабочие задачи, – отмечает исполнительный вице-президент и генеральный менеджер направления «Флеш» Western Digital Роберт Содербери. – Сегодня мы запускаем новые SSD-продукты для облачных решений, корпоративных СХД, а также приложений для вычислений промышленного и клиентского класса. Эти SSD-накопители являются важнейшими структурными элементами нашего цифрового мира, построенного на новых архитектурах и предоставляющего пользователям гораздо больше различных вариантов быстрого, безопасного и защищенного использования их данных».