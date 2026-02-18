На российском рынке появилась видеокарта Acer Nitro Radeon RX 9060 XT 8GB OC

На российском рынке пополнение в сегменте графических ускорителей последнего поколения — Acer расширяет линейку видеокарт моделью Acer Nitro Radeon RX 9060XT 8GB OC в черном и белом исполнении. Современная архитектура AMD RDNA 4, дополнительный разгон и эффективное охлаждение в двухслотовом исполнении для комфортного гейминга на ультра-настройках по привлекательной цене.

Фундаментом видеокарт Acer Nitro RX 9060XT выступает графический чип AMD Navi 44, построенный на базе техпроцесса 4 нм TSMC, с применением всех технологических инноваций микроархитектуры RDNA4. За растровые вычисления в данном видеочипе отвечают 32 вычислительных блока с заявленной тактовой частотой до 3,32 ГГц в Boost-режиме (дополнительный разгон +190 МГц), расчет трассировки лучей обеспечивается отдельными 32 ускорителями последнего поколения, а также дополнительные 64 ускорителя для локальной работы ИИ-функций. В тандеме с видеопамятью GDDR6 объемом 8 ГБ и интерфейсом подключения PCIe 5.0 видеоядро обеспечивает стабильные 60+ FPS в QHD-разрешении в большинстве современных видеоигр, а в популярных кибердисциплинах можно легко получить более высокий FPS свыше 144 Гц.

В комплекте идёт фирменное ПО от Acer для максимального раскрытия потенциала архитектуры RDNA4 от AMD. Пакет утилит Acer Intelligence Space включает все необходимое для тонкого разгона, а также дополнительные параметры управления отдельными режимами и технологиями постобработки. В программном пакете присутствуют локальные ИИ-инструменты для творческой реализации в графике и видео. Acer ProCam запишет наиболее напряженные игровые сражения для дальнейшей публикации в сеть.

Отдельной «фишкой» новинок является система охлаждения FrostBlade 4.0, состоящая из двух вентиляторов, которые вращаются во встречном направлении, массивного бекплейта для улучшения пассивного охлаждения и алюминиевого радиатора с тепловыми трубками из бескислородной меди. На графическом чипе используется термоинтерфейс с фазовым переходом. Этот комплекс гарантирует стабильно низкие температуры при длительной работе с максимальной нагрузкой.

Видеокарта Acer Nitro RX 9060XT 8GB OC уже доступна к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 34299 руб.