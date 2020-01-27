Выпущено ядро Linux 5.5

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Обновление ядра Linux

Линус Торвальдс (Linus Torvalds) представил стабильный релиз ядра Linux версии 5.5. Несмотря на простои в разработке, возникшие из-за зимних праздников, релиз состоялся в соответствии с графиком, спустя два месяца после выхода предыдущей стабильной версии. Исходный код Linux 5.5 уже доступен для загрузки с сайта kernel.org.

Новая версия включает массу изменений, в том числе поддержку нового оборудования, улучшения сетевой и дисковой подсистем, обновления функций безопасности, а также механизма применения патчей без перезагрузки системы.

Как отмечает портал Phoronix, скорее всего именно эта версия ядра Linux станет основой для будущего релиза Ubuntu 20.04 с расширенным жизненным циклом (LTS), которая выйдет в апреле 2020 г.

Наиболее значимые изменения

В числе наиболее значимых изменений портал Phoronix, в частности, отмечает поддержку графики чипов Intel семейств Tiger Lake и Jasper Lake, системы на кристалле Broadcom BCM2711, которая используется в одноплатном компьютере Raspberry Pi 4, а также ряда других ARM-чипов и плат. Добавлена начальная поддержка китайских MIPS-процессоров Loongson-3A.

Для архитектуры x86 теперь по умолчанию используется пятиуровневая организация таблиц страниц памяти, что позволяет существенно увеличить максимальный объем оперативной памяти, с которым может работать ядро.

В Linux 5.5 реализован механизм присвоения альтернативных имен сетевым интерфейсам, благодаря которому один интерфейс теперь может иметь сразу несколько имен. Максимальная длина имени увеличена с 16 до 128 символов.

Выпущено ядро Linux 5.5

Для файловой системы Btrfs добавлена поддержка быстрых алгоритмов вычисления контрольных сумм xxhash64, blake2b и sha256. В реализации RAID1 теперь поддерживается возможность зеркалирования данных сразу на три или четыре устройства вместо двух, как это было раньше. Режимы называются RAID1C3 и RAID1C4 соответственно.

Также у пользователей Linux появилась возможность «разгона» графических чипов AMD Navi и мониторинга температуры твердотельных NVMe-накопителей через sysfs.

Помимо прочего, усовершенствован механизм наложения патчей ядра без необходимости выполнять перезагрузку (Livepatching) – как правило, таким образом применяются исправления безопасности. В Linux 5.5 каждый последующая «заплатка» позволяет администратору убедиться в том, что ее наложение не вызовет конфликтов с изменениями, внесенными предыдущими патчами.

Внесены значительные изменения в работу системного планировщика задач по умолчанию – CFS. Алгоритм балансировки нагрузки подвергся переработке.

Наконец, в рамках интеграции VPN Wireguard в Linux, которую планируется осуществить к релизу 5.6, в штатный Crypto API из криптографической библиотеки Zinc перенесен ряд функций.



Несколько слов о Linux

Linux – ядро операционной системы семейства GNU/Linux, соответствующее стандарту POSIX (обеспечивает совместимость различных UNIX-систем). Авторство и права на торговую марку Linux принадлежат программисту финского происхождения, проживающему в США, Линусу Торвальдсу. Linux распространяется как свободное программное обеспечения на условиях лицензии GPLv2.

В числе известных операционных систем на базе GNU/Linux можно отметить Fedora, Ubuntu, Debian, RHEL (CentOS), openSUSE, Astra Linux, серию «Альт» (в прошлом Alt Linux). Мобильная операционная система Android также базируется на Linux.

По данным аналитического портала statcounter, на конец декабря 2019 г. доля устройств с GNU/Linux «на борту» составляет 0,83% от общего числа настольных и мобильных девайсов с доступом в интернет, Android, при этом, может похвастаться 40,47%. Стоит отметить, что дистрибутивы GNU/Linux крайне популярны в качестве ОС для серверов и суперкомпьютеров. Показатели этих сегментов статистика statcounter не учитывает.

Разработку Linux Торвальдс начал в 1991 г. будучи студентом. Прототипом для будущего ядра стала учебная UNIX-совместимая операционная система MINIX. Набор важнейших утилит и программ, разработанных в рамках проекта GNU Ричарда Столлмана (Richard Stollman), позволил превратить ядро в полноценную операционную систему. Позднее к разработке присоединились и другие энтузиасты, с которыми Торвальдс взаимодействовал посредством usenet и интернета.

В 1994 г. разработчики сочли ядро готовым и выпустили Linux версии 1.0. В настоящее время разработкой Linux занимается огромное сообщество. В числе корпораций, вносящих серьезный вклад в разработку Linux, следует отметить AMD, Google, IBM, Intel, Oracle, Samsung. Торвальдс по-прежнему остается наиболее авторитетной фигурой сообщества и лично координирует процесс разработки, хотя и отличается скверным, по собственному признанию, характером. В сентябре 2018 г. он самоустранился от разработки Linux, но месяц спустя вернулся на пост координатора проекта.

В марте 2019 г. произошло обновление стабильной ветки ядра Linux с версии 4.20 до 5.0. Несмотря на резкий скачок в нумерации версии. Новый релиз включал улучшения планировщика процессов, новый протокол шифрования данных Adiantium, поддержку технологии AMD Freesync в драйвере amdgpu, поддержку файловой системы BinderFS, множество новых разнообразных драйверов устройств, в том числе драйвер для сенсорных экранов одноплатного компьютера Raspberry Pi, и другие улучшения.

В ядре Linux 5.4 появилась новая функция безопасности Lockdown, которая призвана защитить Linux-машины от хакеров, ограничив некоторые возможности суперпользователя.