Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики

Процессоры Jasper Lake

Корпорация Intel выпустит новую линейку x86-совместимых гибридных процессоров семейства Jasper Lake в начале 2021 г. на замену чипам актуального семейства Gemini Lake Refresh. Об этом сообщил профильный ресурс FanlessTech. Новые однокристальные системы (SoC) предназначены для применения в недорогих ноутбуках, компактных ПК с пассивным охлаждением и прочих системах начального уровня.

Выпускать чипы будут по 10-нанометрому технологическому процессу. По данным инсайдеров, отличительной чертой новинок станет микроархитектура Tremont. Tremont – актуальное поколение энергоэффективной процессорной микроархитектуры Intel, пришедшей на смену Goldmont (Plus), которая успешно использовалась в «атомных» (Intel Atom) процессорах семейств Apollo Lake и Gemini Lake с 2016 г.

FanlessTech также опубликовал основные характеристики SoC Jasper Lake. По данным ресурса, «флагман» линейки, нацеленный на настольные системы – Pentium N6005 – будет работать на базовой частоте в 2 ГГц с возможностью автоматического разгона до 3,3 ГГц с помощью функции Turbo Boost.

Intel выпустит новые гибридные процессоры Pentium и Celeron в начале 2021 г.

Все представители семейства получат по четыре ядра, 4 МБ кэш-памяти второго уровня, встроенную графику Intel UHD. Исключение составят мобильный Celeron N4500 и десктопный Celeron N4505 – они содержат всего по два ядра. Показатель TDP (Thermal Design Power, «Тепловой пакет») мобильных версий чипов составит 6 Вт, у настольных – достигнет 10 Вт.

Краткие характеристики первых чипов Intel Jasper Lake

Модель Ядра/Потоки Базовая/максимальная тактовая частота Кэш второго уровня TDP Pentium Silver N6005 4/4 2 ГГц / 3,3 ГГц 4 МБ 10 Вт Celeron N5105 4/4 2 ГГц / 2,8 ГГц 4 МБ 10 Вт Celeron N4505 2/2 2 ГГц / 2,9 ГГц 4 МБ 10 Вт Pentium Silver N6000 4/4 1,1 ГГц / 3,1 ГГц 4 МБ 6 Вт Celeron N5100 4/4 1,1 ГГц / 2,8 ГГц 4 МБ 6 Вт Celeron N4500 2/2 1,1 ГГц / 2,8 ГГц 4 МБ 6 Вт

Источник: FanlessTech

Напомним, в начале сентября 2020 г. Intel продемонстрировала новые процессоры Core 11 поколения линейки Tiger Lake. Она, как писал CNews, показала девять чипов для мобильных ПК, которые, по ее утверждению, в несколько раз опережают по производительности в играх, графических редакторах и офисных программах конкурирующие решения AMD. Первые ноутбуки на Tiger Lake должны поступить в продажу до конца 2020 г.

Гетерогенные процессоры Intel

Над собственными гибридными или гетерогенными процессорами, то есть сочетающими несколько видов ядер – «больших» и «малых», на одном кристалле, Intel работала на протяжении нескольких лет. Впервые о возможном появлении таких чипов в каталоге компании стало известно еще в апреле 2018 г., а свое подтверждение они нашли в январе 2019 г., когда Intel раскрыла первые подробности о них, заявив, что будет использовать не только несколько различных ядер в одном процессоре, но и трехмерную их компоновку, получившую название Foveros.

Весь 2019 г. Intel работала над новыми для нее процессорами, и в середине февраля 2020 г. она, как сообщал CNews, опубликовала фотографии первого представителя новой линейки. Это оказался очень компактный процессор размерами 12х12х1 мм, выделявшийся не только габаритами, но и нечетным количеством ядер – их в нем было пять.

Используемая в Lakefield технология Foveros позволила объединить в одном кристалле 22-нанометровую подложку с 4 МБ кэша третьего уровня и набором системной логики, слой с модулями памяти LPDDR4 объемом 8 ГБ и 10-нанометровый «чиплета» с вычислительными ядрами и графической подсистемой. В данном процессоре используется одно производительное ядро Sunny Cove (такие ядра можно встретить в чипах нового поколения Ice Lake) и четыре энергоэффективных ядра Tremont. Видеоподсистема процессора – Intel UHD Gen 11.

Позже выяснилось, что все, о чем говорила Intel в феврале 2020 г., относилось к процессору Core i5-L16G7, ставшему одним из двух первых представителей линейки Lakefield. Вторым оказался менее производительный чип Core i3-L13G4. Оба оснащаются одним «большим» ядром на архитектуре Sunny Cove и четырьмя «малыми» Tremont.

Премьеру своих новинок Intel провела в середине июня 2020 г., и других чипов Lakefield, помимо двух перечисленных, в ее модельном ряду не существует. Процессоры уже находятся в производстве и даже используются в потребительской электронике.

Одним из первых устройств на базе Lakefield стал ноутбук Samsung Galaxy Book S, дебютровавший в середине июля 2020 г. Он вышел в комплектациях на обоих пятиядерных чипах – Core i5-L16G7 (1,4-3,0 ГГц) и Core i3-L13G4 (0,8-2,8 ГГц).