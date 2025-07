Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы

Microsoft ушла из Пакистана, страны, входящей в мировой топ-5 по численности населения. Она проработала в ней 25 лет, и теперь там осталось всего лишь несколько ее сотрудников. Microsoft уверяет, что изменения никак не затронут ее нынешних и потенциальных пакистанских клиентов.

Кто последний, выключите свет

Microsoft официально прекратила свою деятельность в Пакистане после 25 лет, ссылаясь на экономическую нестабильность и политические потрясения как на ключевые факторы, пишет издание The Economic Times.

По информации издания, принятию такого решения способствовала череда ударов, пришедшихся на работу многих компаний в Пакистане. Среди них – рост налогов, ухудшение условий торговли, а также возникшие трудности импорта технологий.

Представительство Microsoft в Пакистане появилось в начале марта 2000 г., когда главным софтверным продуктом корпорации была связка из двух операционных систем – Windows 98, нацеленная на обычных потребителей, и Windows 2000, вышедшая в феврале 2000 г. и поначалу позиционировавшаяся как ОС для бизнес-сегмента.

Что самое важное, никаких официальных заявлений по поводу своего ухода из Пакистана Microsoft не делала. Лишь после появления в Сети информации об этом представители корпорации выступили с официальным ее подтверждением.

В настоящее время Пакистан находится на пятом месте в мире по численности населения – 247 млн человек на начало 2025 г. Впереди только Индонезия (281,2 млн), США (343,5 млн), Китай и Индия (приблизительно по 1,4 млрд).

В марте 2022 г. Microsoft бежала из России – девятой страны в мире по численности населения. Она активно поддержала антироссийские санкции США и даже неустанно вводит свои собственные.

Из первых уст

Сообщение о закрытии представительства Microsoft в Пакистане разместил на своей личной странице в заблокированной в России соцсети LinkedIn Джаввад Рехман (Jawwad Rehman), основатель и глава пакистанского офиса Microsoft. На пост Рехмана откликнулся представитель софтверного гиганта.

«В рамках регулярного процесса оценки и оптимизации бизнеса мы меняем нашу операционную модель в Пакистане. Наши клиентские соглашения и обслуживание не будут затронуты этим изменением, – написал представитель Microsoft в ответ на пост Рехмана. – Мы будем обслуживать наших клиентов как через нашу сильную и обширную партнерскую сеть, так и через другие близко расположенные офисы Microsoft. Мы успешно следуем этой модели в ряде других стран по всему миру. Наши клиенты остаются нашим главным приоритетом и могут ожидать такого же высокого уровня обслуживания в будущем».

Три человека – вот и весь бизнес

В сообщении Рехмана говорится, что к настоящему моменту штат представительства Microsoft в Пакистане насчитывает всего лишь «несколько оставшихся сотрудников» (few remaining employees). Точное число о не назвал, но, по данным The Register, их с самого начала было около пяти, и все они лишились работы.

«Поэтому заявление софтверного гиганта о том, что его решение уйти из Пакистана не навредит клиентам, выглядит обоснованным», – пишет The Register, делая акцент на крошечном размере представительства Microsoft в столь крупной стране мира.

У соседа трава и правда зеленее

По данным The Economic Times, дефицит торгового баланса Пакистана по итогам 2024 финансового года достиг $24,4 млрд долларов США. К июню 2025 г. валютные резервы сократились до всего лишь $11,5 млрд долларов США, что напрямую повлияло на импорт технологий и общее доверие инвесторов к этой стране.

Соседи Пакистана по планете оказались в гораздо более лучшем положении с точки зрения проникновения информационных технологий, что лучше всего видно на примере Индии. Выходцы из этой страны в настоящее время руководят Google, Microsoft и другими ИТ-гигантами с мировым именем, да и внутри страны своих ИТ-гигантов тоже хватает. Среди них – Infosys и HCL.

Еще один пример – это Индонезия, которая формально не является соседом Пакистана, но похожа на него в плане масштабных проблем в экономике. За последние годы она привлекла немало инвестиций от ИТ-компаний – так, Microsoft, Amazon Web Services и Alibaba Cloud с большой охотой размещают на ее территории свои центры обработки данных.

Дело не только в деньгах

Власти Пакистана прикладывали усилия, чтобы сделать свою страну более привлекательной для иностранных ИТ-инвесторов, а также для обучения собственных ИТ-специалистов. Например, в начале июля 2025 г. правительство страны объявило о планах по организации сертификацию по технологиям Microsoft и Google для полумиллиона молодых пакистанцев.

Уход Microsoft из Пакистана может значительно замедлить его цифровизацию, поскольку развитие собственного бизнеса – далеко не единственное, что она делала в этой стране. В своей публикации Джаввад Рехман заявил, что американская корпорация, в общем-то, играла существенную роль в цифровом развитии Пакистана. Она создавала компьютерные классы в сельских школах, поддерживала цифровизацию малого бизнеса и работала с образовательными учреждениями. «Мы пытались дать пакистанской молодежи реальный шанс реализовать свои возможности», – написал он (We tried to give Pakistani youth a real shot at opportunity).