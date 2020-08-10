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Softline запустила собственную платформу для управления облаками

Интеграция Облака Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Компания Softline развивает собственный сервис Softline Maestro на базе услуг крупнейших облачных провайдеров. Решение позволяет заказчикам компании осуществлять самостоятельное управление произвольным набором облаков в одном окне, консолидировать биллинг, повысить прозрачность контроля за бюджетом и автоматизировать провижининг.

Softline Maestro позволяет создать в корпоративных облаках портал самообслуживания для решения ИТ-задач в упрощенном интерфейсе. При этом платформа следит за соблюдением требований безопасности и информирует о подозрительной активности.

Еще одно назначение Softline Maestro – контроль и учет затрат на облачные ресурсы на любом уровне организации. Функционал платформы включает инструменты контроля расходов: уведомления о достижении лимита, квоты на затраты для подписок и аккаунтов, рекомендации по оптимизации затрат и автоматизации работы инфраструктуры, а также инструменты согласования, необходимые для использования новых ресурсов.

Основное преимущество Softline Maestro – универсальный набор инструментов для организации эффективного мультиоблачного управления и самообслуживания. Ключевые элементы – автоматизация с применением подхода «инфраструктура как код», система RBAC, унифицированный API и интерфейс ко всем подключенным облакам: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, VMware и OpenStack.

Платформа построена по принципу фреймворка, а значит, открыта для интеграций других облачных провайдеров и новых технологий. В ближайших планах – внедрение технологии для работы с контейнерами, подключение Облака Mail.ru, а также Alibaba Cloud и Huawei Cloud.

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