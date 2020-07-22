Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы

Crayon выступила в роли интегратора решения «CT Image Analytics for COVID-19», в систему ЕРИС (Единый радиологический информационный сервис), которая развернута центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» и функционирует при поддержке департамента информационных технологий Правительства Москвы. Используя цифровые изображения КТ-снимков, а также модели глубокого обучения, оно определяет степень поражения легких при коронавирусной пневмонии с точностью до 96%.

В результате удается сократить время анализа снимков до 10 секунд, что в разы быстрее, чем с применением текущих алгоритмов. Одновременно с этим появляется возможность более точно ставить диагноз, а также назначать и корректировать лечение пациентам с COVID-19. В этом случае процедура обнаружения вируса становится эффективнее за счет снижения влияния человеческого фактора.

Ранее мэр Москвы анонсировал запуск системы «компьютерного зрения» в Московском референс-центре лучевой диагностики, где проводились тестирования алгоритмов, нацеленных на выявление коронавирусной инфекции. Обработка данных компьютерной томографии (КТ) занимала до 15 минут с учетом сопутствующих действий, при точности результатов более 90%. Перед Правительством Москвы стояла задача по внедрению методов качественной и быстрой диагностики на основе результатов анализа КТ грудной клетки с использованием инновационных технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Технология «CT Image Analytics for COVID-19» была создана компанией Alibaba Cloud в период бурного роста заболеваемости COVID-19 в Китае на основе «компьютерного зрения» с применением ИИ. Алгоритм показывает отличные результаты: общая точность – 0,96; специфичность – 0,98; чувствительность – 0,98; F-мера – 0,97, индекс скорости – 10 секунд. Его обучение производилось на достаточной первоначальной выборке и не прекращается по настоящее время. В данный момент решение используется более чем в 160 больницах Китая, а также в Японии, Италии, Малайзии и Нидерландах.

Специалисты Crayon провели успешную адаптацию технологии, обеспечив возможность её дальнейшего общедоступного применения в системе здравоохранения города Москвы. Учитывая все требования департамента информационных технологий Правительства Москвы, разработчиками Crayon была создана инфраструктура, позволяющая бесшовно интегрировать алгоритм обработки КТ-снимков в рабочие процессы отделений лучевой диагностики.

«Такой формат взаимодействия поможет значительно увеличить скорость и объем тестирования на COVID-19, а также назначать правильное лечение пациентам с подтвержденным диагнозом. Наша экспертиза в области искусственного интеллекта обеспечит Правительству Москвы доступ к инновационному решению в сфере компьютерного зрения», – отметил Вадим Юн, генеральный директор Crayon в России.

Сергей Морозов, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ по ЦФО, директор Центра диагностики и телемедицины, отметил: «С конца прошлого года в Москве проводится эксперимент по использованию различных ИИ-сервисов для обработки медицинских изображений из медучреждений г. Москвы. Сейчас работа ИИ уже позволяет отбирать исследования с патологией для первоочередной работы врача-рентгенолога, обозначает патологические изменения на снимках, а также объективно подсчитывает объем поражений в абсолютных значениях. В рамках московского эксперимента по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), в частности, компьютерного зрения, было проанализировано более 120 000 исследований. В Едином радиологическом информационном сервисе (ЕРИС) — специализированной системе, объединяющей врачей, лаборантов и диагностическую аппаратуру — работают 7 сервисов по анализу КТ, РГ, ФЛГ, ММГ».