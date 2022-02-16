Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве

Jaguar Land Rover анонсировала долгосрочное сотрудничество с Nvidia. Компании планируют совместно разрабатывать и поставлять автоматизированные системы вождения следующего поколения, а также развивать услуги с поддержкой искусственного интеллекта для своих клиентов.

Начиная с 2025 г. все автомобили Jaguar и Land Rover будут построены на программно-определяемой платформе Nvidia Drive, предоставляя широкий спектр систем активной безопасности, автоматизированных систем вождения и парковки, а также систем помощи водителю. Искусственный интеллект поможет обеспечивать мониторинг водителя и пассажиров внутри автомобиля, а также расширенную визуализацию окружающего пространства.

Это комплексное решение базируется на платформе Nvidia Drive Hyperion, включающей центральный компьютер для беспилотных автомобилей Drive Orin, программные стеки Drive AV и Drive IX, а также датчики камер и системы, обеспечивающие безопасность и сетевые возможности. Drive Orin – это мозг автомобиля с функциями ИИ, на котором работает операционная система Jaguar Land Rover, в то время как Drive Hyperion можно назвать центральной нервной системой.

Jaguar Land Rover также будет использовать собственные решения для центров обработки данных с Nvidia DGX для обучения моделей с искусственным интеллектом и платформой Drive Sim на базе Nvidia Omniverse для физически точного моделирования в реальном времени. Программно-определяемые системы Jaguar Land Rover и его сквозная архитектура верификации и валидации с помощью беспроводного обновления программного обеспечения позволят предоставлять инновационные услуги автоматизированного вождения на протяжении всего срока службы автомобиля.

Тьерри Боллоре, генеральный директор Jaguar Land Rover в мире, сказал: «Сотрудничество и обмен знаниями с Nvidia необходимы для реализации нашей стратегии Reimagine, установления новых стандартов качества, технологий и устойчивого развития. Бизнес продолжает трансформироваться в по-настоящему глобальную цифровую движущую силу, и долгосрочное стратегическое партнерство с Nvidia еще больше поможет раскрыть потенциал наших будущих автомобилей».

Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia, сказал: «Автомобили следующего поколения превратят автомобилестроение в одну из крупнейших и наиболее передовых технологических отраслей. Программно-определяемые, программируемые транспортные средства будут предлагать новые функции и услуги в течение всего срока их службы. Мы невероятно рады сотрудничать с Jaguar Land Rover, чтобы переосмыслить будущее транспорта и создавать самые передовые автомобили».

Jaguar Land Rover планирует к 2039 г. достигнуть нулевого объема углеродных выбросов на всех этапах производства и по всей цепочке поставок.