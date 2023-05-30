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«Рексофт» вошел в совет по промышленным решениям АПКИТ

Представители «Рексофт» (Reksoft), российского разработчика цифровых решений, вошли в состав Совета по развитию цифровых технологий для промышленности при Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Совет будет сосредоточен на комплексном развитии рынка российских промышленных технологий и их скорейшей адаптации для использования на отечественном производстве. Работа будет вестись по нескольким ключевым направлениям. В план работы Совета до конца 2023 г. вошли развитие ИТ-отрасли и стимулирование спроса на российское ПО, выстраивание взаимоотношений между участниками рынка и заказчиками, информационная безопасность и развитие критической инфраструктуры (КИИ), работа с правительственными инициативами в сфере развития индустриального ПО, взаимодействие с индустриальными центрами компетенции (ИЦК), профильными министерствами и другими ассоциациями. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт».

Одним из приоритетов группы «Рексофт» является работа с промышленностью. В составе группы находятся два профильных подразделения, специализирующихся на решениях и проектах для промышленных предприятий.

Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства «Рексофт» («ЦРТ АСУТП и Цифровизации производства»), сформированный на базе специалистов из таких компаний как Schneider Electric, Siemens, Aveva и др. Подразделение специализируется на создании решений в области оптимизации производства, ситуационной осведомленности операторов, решениях для центров управления производством. В первую очередь продукты и услуги Центра адресованы предприятиям химической, нефтехимической, ТЭК, горнодобывающей и металлургической отраслей.

Департамент горнодобывающих решений «Рексофт», созданный на базе специалистов «ВИСТ групп», специализируется на внедрении комплексных решений в области автоматизированных систем управления горнотранспортным комплексом (АСУ ГТК), включая системы промышленной безопасности, систем диспетчеризации, аналитики производства, управления качеством и пр.

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«Рексофт» (Reksoft) — российский разработчик цифровых решений, обладающий опытом по созданию цифровых проектов для таких сфер как банки и финансы, государственный сектор, ритейл, транспорт, логистика, ИТ, телеком, медиа, гостиничный бизнес. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Стокгольме. В штате компании работают более 500 человек.

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