«Рексофт» создает департамент горнодобывающих решений

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, объявляет о создании практики горнодобывающих решений. Ее возглавит Дмитрий Карамышев. До присоединения к команде «Рексофт» в течение трех лет Дмитрий возглавлял и был одним из сооснователей компании PSI-Mining, а до этого более 15 лет работал в АО «ВИСТ групп» ГК «Цифра», где управлял горнодобывающей вертикалью управления проектам.

В круг обязанностей Дмитрия Карамышева будет входить развитие бизнеса «Рексофт» в горнодобывающих индустриях, а также задачи по созданию комплексных решений в области автоматизированных систем управления горнотранспортным комплексом (АСУ ГТК), включая системы промышленной безопасности, систем диспетчеризации, аналитики производства, управления качеством и пр.

«В текущих обстоятельствах и тренде на импоротнезависимость горнодобывающие предприятия страны испытывают серьезную потребность в комплексном сервисе от профессиональных ИТ-команд, специализирующихся на отраслевой тематике. Именно такую команду мы будем строить в контуре группы “Рексофт”, способную осуществляют полный цикл внедрения, изменений бизнес-процессов и сопровождения ИТ-систем», - сказал Дмитрий Карамышев, директор департамент горнодобывающих решений компании «Рексофт».

Дмитрий Карамышев

«Горнодобывающая индустрия – это огромный мировой рынок и один из основных секторов экономики России. Согласно укрупненной оценке экспертов, мировой объем рынка ИТ-технологий в горнодобывающей отрасли ежегодно составляет 150 млрд, руб., из них порядка 15 млрд. руб. приходятся на предприятиях России и стран СНГ с ежегодной динамикой в 15% роста. Сегодня в структуре “Рексофт” находятся бизнес-юниты трансформационного и продуктового консалтинга, комплексное подразделение собственной разработки, а теперь к ней добавилась отраслевая экспертиза по горнодобывающей индустрии. Комплексно объединенная команда Группы «Рексофт» способна закрыть любые потребности предприятий ГТК», - отметил Александр Егоров, генеральный директор и основатель «Рексофт».

Дмитрий Карамышев родился 24 мая 1986 г. в г. Старый Оскол Белгородской области. В 2010 г. окончил аспирантуру Московского государственного горного университета.

Дмитрий является экспертом по горным работам, цифровой трансформации, аналитики данных с более чем 17 летним опытом в разработке и внедрении ИТ-решений для горнодобывающей отрасли.

Свою карьеру он начал в 2005 г. в ГК «Цифра» (АО «ВИСТ групп»), где прошел путь от старшего техника до директора департамента управления проектами. На его счету развитие партнерской сети и обособленных подразделений по России, СНГ, Африке, Латинской Америке, Индии, которые осуществляли реализацию комплексных проектов, техническую поддержку и выполняли функции up-sale для горнодобывающих предприятий различных стран и регионов России. Также на его счету запуск первого проекта «Роботизированный самосвал» в Африке и пр. В 2019 г. Дмитрий Карамышев основывает собственное предприятие PSI-Mining, которое специализируется на автоматизации предприятий ГТК. В июле 2022 г. Дмитрий возглавил департамент горнодобывающих решений компании «Рексофт».

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«Рексофт» — российский разработчик цифровых решений. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам полный комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Среди клиентов «Рексофт» российские и международные компании, такие как Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Газпромнефть», S7, «Окей», НП «ГЛОНАСС», AlertLogic, FXDD, Swisscom Mobile и др. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Ростове-на-Дону, Стокгольме. В штате компании работают более 400 человек.