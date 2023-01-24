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«Рексофт» расширяет практику Python в интересах департамента горнодобывающих решений

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о расширении практики Python. В первую очередь технологическая команда укрепляется для работы над созданием ИТ-решений для горнодобывающей промышленности.

«В августе прошлого года в группе «Рексофт» был создан департамент горнодобывающих решений. В него вошли ключевые сотрудники, стоявшие у истоков «Вист групп». В департаменте сформирована дорожная карта развития направления, которая включает целый ряд сервисов и продуктов, востребованных сегодня крупнейшими добывающими холдингами. Перед нами стоят задачи по созданию комплексных автоматизированных систем управления горнотранспортным комплексом (АСУ ГТК), в том числе систем промышленной безопасности, диспетчеризации, аналитики производства, управления качеством и пр. Именно под этот пул работ мы и расширяем технологическую практику Python», – сказал Дмитрий Карамышев, директор департамент горнодобывающих решений компании «Рексофт».

«Своим клиентам мы помогаем повысить эффективность работы карьерных самосвалов, экскаваторов и другой техники. Занимаемся планированием и оптимизацией горных работ, диагностикой техники. Производим бортовое оборудование с экранами для водителей, пишем для него софт, подключаем датчики, собираем и обрабатываем данные, строим предиктивные модели, используем солверы, визуализируем в веб- и мобильных приложениях. Опорным стеком для большинства наших решений является Python. В компании уже сформирован пул проектов для ключевых заказчиков, под которые мы приглашаем амбициозных разработчиков, готовых работать на острие современных технологий для горнодобывающей индустрии», – сказал Константин Белых, технический директор департамента горнодобывающих решений «Рексофт».

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«В «Рексофт» сформирован костяк практики Python, но масштабность задач требует существенного расширения команды. Мы ждем коллег, готовых работать как в продуктовых, так и в сервисных проектах. Взаимодействовать с заказчиками и погружаться в кросс-проекты с другими вертикалями. Мы предлагаем присоединится к работе в сплоченной команде с интересными проектами и возможностями карьерного роста», – сказал Николай Сокорнов, директор департамента разработки ПО компании «Рексофт».

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