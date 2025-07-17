В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)»

В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)». Программа ориентирована на создание интеллектуальных систем с нуля — от алгоритмов машинного обучения до нейросетевых моделей. Магистранты будут решать кейсы и задачи от ведущих работодателей: VK , ГК «Цифра», Parma Technologies Group, GitFlic, ИПУ РАН, Правительства Москвы, «Промтех», «ВИСТ Групп» и других. Лучшие студенты получат предложения о стажировке и трудоустройстве уже во время обучения. Выпускники будут востребованы в секторах: ИТ, логистика, финтех, govtech, робототехника, здравоохранение, образование, энергетика. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

«В современном мире цифровизация всех сфер деятельности человека трансформирует рынок труда. На этом фоне качественное техническое образование даёт значительное преимущество, так как инженерные знания и ИТ-компетенции позволяют построить успешную карьеру в большинстве отраслей экономики. Один из главных трендов настоящего времени – повсеместное применение искусственного интеллекта. В Университете МИСИС мы системно внедряем ИИ в научно-образовательный процесс. Новая программа магистратуры направлена на подготовку специалистов, способных применять существующие ИИ-инструменты и создавать оригинальные алгоритмы, архитектуры и интеллектуальные системы для исследовательских задач», – сказала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.

Студенты могут выбирать исследовательские траектории с учетом своих интересов и карьерных целей. К концу обучения выпускники получат практические навыки применения методов машинного обучения, промпт-инжиниринга, управления роботизированными системами, моделирования сложных систем. Программа позволяет освоить навыки системного анализа, разработки алгоритмов управления, построения нейросетей для обработки текста и изображений, создания предиктивных моделей и интеграции ИИ в бизнес-процессы. При переходе из другой предметной области слушатели освоят междисциплинарные компетенции на стыке информационных технологий, проектирования датчиков и аналитических систем.

Курс предлагает 28 предметов. Среди них: «Бизнес-аналитика», «Проектирование интеллектуальных систем», «Модели управления ИТ», «Поисковые системы», «Графы знаний и онтологии», «Функциональное моделирование сложных систем», «Управление рисками в проектах» и др.

Выпускники смогут работать инженерами-исследователями, AI/ML-разработчиками, специалистами по цифровым двойникам, аналитиками данных, Python-разработчиками.