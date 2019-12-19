Система «Вист групп» повысила производительность ЕВРАЗ КГОКа на 8%

ЕВРАЗ Качканарский ГОК более чем на 8% увеличил производительность автосамосвалов в карьерах благодаря цифровизации работы горнотранспортного оборудования. Проект реализован совместно с компанией «Вист групп» (входит в ГК «Цифра»).

Система «Карьер» объединяет геологические показатели и блочную модель месторождения с работой горного транспорта. Это позволило по-новому управлять качеством добываемой руды. Показатели горной массы в каждом забое стали доступны всем участникам рабочего процесса, эти данные стали включать в сменные наряд-задания.

Машинисту экскаватора это позволяет видеть блочную модель месторождения: где находится руда, а где вскрыша. Если ему дано задание грузить вскрышу, он видит ее границы в системе и не погрузит руду. Данные о работе техники также передаются диспетчерам и руководителям предприятия. Система непрерывно анализирует их и выбирает для карьерных самосвалов самый оптимальный маршрут следующей погрузки, что позволяет избежать простоев.

«Для автоматического определения качества руды в каждой точке черпания установлено оборудование высокоточного позиционирования ковша экскаватора, что позволило интегрировать в единую систему геологическую модель месторождения», - сказал генеральный директор «Вист групп» Павел Растопшин.

«В 2020 году планируется интегрировать в проект железнодорожный транспорт. Предстоит установить на тяговых агрегатах интеллектуальное оборудование, чтобы машинисты электровоза и экскаватора взаимодействовали во время погрузки», - сказал управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. - Это позволит получать информацию о перевозимой руде и управлять процессом».