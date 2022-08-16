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ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

Российский разработчик цифровых решений «Рексофт» создает департамент горнодобывающих решений. Возглавит и полностью сформирует новое направление компании Дмитрий Карамышев, сооснователь PSI-Mining и экс-сотрудник группы «Цифра».

Горная добыча в «Рексофте»

Как стало известно CNews, компания по разработке цифровых решений «Рексофт», бывшая дочерняя структура «Т1» (ранее «Техносерв») вышла на рынок горнодобывающих решений, создав под него отдельный департамент. Новую структуру в июле 2022 г. возглавил Дмитрий Карамышев, задачей которого будет полностью отстроить новое бизнес-направление.

Частично свою команду Карамышев привел с собой. До конца 2022 г. она будет расширена до 50 сотрудников (всего в «Рексофте» сейчас работает около 450 человек). На данный момент идет активный набор специалистов в штат направления.

По словам Карамышева, в контуре «Рексофт» он планирует создать команду, которая будет осуществлять полный цикл внедрения, изменений бизнес-процессов и сопровождения различных ИТ-систем. Он уточнил, что в команде уже есть ключевые специалисты: технический директор, руководитель группы разработки, системный архитектор и др. Продолжается набор архитекторов решений, бизнес-аналитиков, Data-инженеров, full-stack разработчиков, ML/DS-специалистов.

Специфика нового бизнеса

В круг задач Карамышева входит создание комплексных решений в области автоматизированных систем управления горнотранспортным комплексом. Среди них – системы промышленной безопасности, диспетчеризации, аналитики производства и управления качеством.

«В текущих обстоятельствах, учитывая тренд на импортонезависимость, горнодобывающие предприятия страны испытывают серьезную потребность в комплексном сервисе от профессиональных ИТ-команд, специализирующихся на отраслевой тематике, – рассказал CNews Карамышев. – Прежде всего мы нацелены на решение самых острых проблем на рынке автоматизированных систем управления горнотранспортным комплексом горнорудной отрасли».

Генеральный директор и основатель «Рексофт» Александр Егоров напомнил, что согласно экспертным оценкам, мировой объем рынка ИТ-технологий в горнодобывающей отрасли ежегодно достигает 150 млрд руб., из которых около 15 млрд руб. приходятся на предприятия России и стран СНГ с ежегодной динамикой в 15% роста.

«Сегодня в структуре "Рексофта" находятся бизнес-юниты трансформационного и продуктового консалтинга, комплексное подразделение собственной разработки, а теперь к ней добавилась отраслевая экспертиза по горнодобывающей индустрии», – отметил Егоров.

Биография Карамышева

Дмитрий Карамышев родился в 1986 г. Он уроженец Белгородской области, в 2010 г. окончил аспирантуру Московского государственного горного университета. Карамышев – эксперт по горным работам, цифровой трансформации и аналитике данных, имеет опыт в разработке и внедрении ИТ-решений для горнодобывающей отрасли.

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Дмитрий Карамышев полностью отстроит направление горнодобывающих решений в «Рексофте»

В 2005 г. Карамышев начал работать в группе «Цифра» («Вист групп») – сначала старшим техником, а спустя несколько лет директором горнодобывающей вертикали управления проектами. Всего в компании он проработал 15 лет, развивая партнерскую сеть и подразделения в России, СНГ, Африке, Латинской Америке, Индии. В этих регионах «Цифра» запускала комплексные проекты, предоставляла техподдержку и выполняла функции up-sale для горнодобывающих предприятий.

В 2019 г. Карамышев основал компанию PSI-Mining, которая занимается автоматизацией предприятий горнотранспортного комплекса.

Параметры бизнеса «Рексофта»

Компания «Рексофт» – это российский разработчик цифровых решений для телекоммуникационного бизнеса, мобильной связи, банков и финансов, ИТ, медиа, гостиничного бизнеса и туризма. Цифровой трансформацией бизнеса, созданием информационных систем и ПО «Рексофт» занимается с 1991 г.

Среди клиентов компании – Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Газпромнефть», S7, «Окей», НП ГЛОНАСС, AlertLogic, FXDD, Swisscom Mobile и др. Офисы «Рексофта» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Стокгольме.

По информации «Контур.фокуса», выручка ООО «Рексофт» по итогам 2021 г. достигла 957,3 млн руб., продемонстрировав прирост на 15% по сравнению с 2020 г. Чистая прибыль за отчетный период достигла 56,2 млн руб.

В январе 2022 г. компания «Рексофт», 14 лет пребывавшая под контролем «Т1», перешла в полное владение ее основателя и гендиректора Александра Егорова.

В апреле 2022 г. стало известно о соглашении «Рексофта» с инвестиционной группой «Интеррос» Владимира Потанина. Как заявили стороны, цель партнерства – сформировать ведущего независимого игрока на рынке цифрового консалтинга России, разработки ПО и реализации проектов цифровой трансформации бизнеса. «Интеррос» приобретает 40-процентную долю в капитале «Рексофта».

Летом 2022 г. CNews писал о том, что в «Рексофт» трудоустроились сотрудники покинувшей Россию международной консалтинговой корпорации Accenture. Компания приняла на работу более 40 человек, специализирующихся на стратегическом консалтинге.

Анжела Патракова

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