Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний

Совокупная численность персонала предприятий, специализирующихся на коммерческой разработке программного обеспечения, по итогам 2023 г. должна вырасти примерно на 12%. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Основное влияние на общую ситуацию с кадрами в софтверной отрасли оказал массовый выезд специалистов за рубеж, который произошел в 2022 г. В результате впервые в России не было зафиксировано увеличение совокупной численности профильного технического персонала софтверных компаний. В то же время удалось избежать сокращения этого показателя, который на конец 2022 г. составил примерно 215 тыс. человек, как и годом ранее.

Если бы не возросший спрос со стороны компаний, которые активно стали занимать освободившиеся ниши российского рынка ПО, то совокупная численность профильных технических сотрудников отечественных софтверных компаний сократилось бы, и это сокращение могло достигать или даже чуть превышать 10%. Это при том, что в последние два года прирост совокупного штата составлял около 12%, а до этого в течение многих лет — не менее 6-8%.

«Уход западных игроков и необходимость импортонезависимости открыли новые возможности для российских разработчиков ПО. Но, чтобы занять нишу, нужно было быстро реагировать на новые требования заказчиков, в первую очередь по функционалу продуктов, а это потребовало быстрого масштабирования и развития команды R&D. Так мы в «Киберпротекте» последний год посвятили усиленному развитию нашего флагманского продукта — системы резервного копирования «Кибер бэкап», а также новых направлений, это потребовало кратно увеличить команду разработчиков, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».— Те, у кого были грамотно выстроены HR-процессы с учетом ситуации — налажены поиск и онбординг сотрудников, система обучения и передача знаний — смогли увеличить штат, в том числе за счет найма специалистов из ушедших компаний. Это позволило быстрее развиваться, а дополнительные доходы реинвестировать в развитие компании и привлекать еще больше разработчиков в штат».

Если ориентироваться на планы опрошенных компаний, обобщенные в рамках ежегодного исследования «Руссофт» с экстраполяцией на всю отрасль, то по итогам 2023 г. ожидается прирост численности персонала на 13,7%. Скорее всего, все планы по набору персонала выполнить не удастся, потому что на рынке труда не будет соответствующего предложения, но прироста в 12% вполне можно достичь. Среднее планируемое увеличение штата у опрошенных компаний получилось 12,4%.

«На рынке труда уже долгое время наблюдаются две тенденции – кадровый голод в отношении высококвалифицированных разработчиков и перенасыщение начинающими специалистами. Разница только в том, что с начала прошлого года эти тенденции стали усиливаться, в том числе в связи с кратным ростом спроса на отечественные программные продукты, который требует оперативное решение комплексных задач. Чтобы заложить фундамент на будущее, «Ред софт» сотрудничает с образовательными организациями - берем студентов на практики и стажировки. В условиях, когда стоит острая потребность в опытных специалистах, нужно уделять внимание в первую очередь подрастающему поколению - инвестировать в него, обучать, создавать условия для последующего трудоустройства. Только таким образом возможно дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Изменение численности персонала произойдет по всем категориям компаний, но в 2022 г. у некоторых категорий произошло его сокращение. Для таких сравнений не обязательно экстраполировать данные опрошенных компаний на всю генеральную совокупность.

В 2022 г. штат рос быстрее у компаний с оборотом более 375 млн руб., чем у компаний меньшего размера. Продуктовые компании увеличили численность персонала больше, чем в предыдущие годы, а у сервисных наблюдалось сокращение. Крайне негативное влияние на численность персонала имело наличие высокой доли экспортных доходов в выручке: штат компаний, у которых зарубежные продажи обеспечивали не менее 50% дохода, сократился почти на 20%.

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«C весны 2022 г. штат группы «Рексофт» практически удвоился. К нам присоединилась команда стратегического консалтинга российского подразделения Accenture (сейчас «Рексофт консалтинг»), были созданы практика горнодобывающих решений, а затем Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства, в которые влились специалисты из таких компаний как Schneider Electric, Siemens, Aveva, «ВИСТ групп». Также команда группы «Рексофт» усилилась специалистами из Dassault Systemes, IBM, SAP, Oracle и других глобальных ИТ-компаний. ИТ – это прежде всего люди, к нам присоединяются люди и команды с огромным опытом, знаниями, энергией и потенциалом. Все эти команды очень разные. При этом у самого «Рексофт» есть своя замечательная корпоративная культура, которая показала свою жизнеспособность в течение более 30 лет. Это процесс происходит не только в «Рексофт», но и у наших коллег по рынку. В такой интеграции есть определенный вызов. Нам нужно создать новый бизнес: взять все лучшее от каждой культуры, сохранить рабочим командам комфортный микроклимат и при этом настроить эффективное взаимодействие. Это весьма нетривиальная и очень интересная задача», – отметил Александр Егоров, генеральный директор группы «Рексофт».

У петербургских компаний средние потери персонала почти на 11% сотрудников связаны с тем, что они более других были ориентированы на зарубежные рынки. Однако в некоторых случаях за сокращением штата могло скрываться деление компании с выделением сотрудников, которые могли бы работать с клиентами на рынках «недружественных стран» из офисов Ближнего зарубежья или других соседних стран.

В 2023 г. ожидается среднее увеличение штата софтверных компаний до уровня, характерного для 2020-2021 г. – примерно на 12%. Однако оно будет неравномерным в зависимости от категории компаний. Рост предполагается у всех категорий, но наименьшим он будет у тех компаний, которые более всего пострадали в 2022 г. Недостаточно высокий показатель роста численности персонала у компаний, которые не работали за рубежом в 2022 г., оказался только из-за одной достаточно крупной компании, которая указала ожидаемое сокращение на 50%. Без учета данных этой компании прирост штата в данной категории составит в среднем более 13%.

В 2022 г. стало меньше растущих компаний и больше тех, которые сократили свой штат. Согласно планам на 2023 г., почти 70% опрошенных компаний рассчитывают на расширение штата. При этом имеется очень небольшая доля компаний, ожидающих сокращение штата. Преимущественно это те предприятия, которые работают на экспорт. У них проблемы с продажами на рынках «недружественных стран» сохраняются. Однако в некоторых случаях под сокращением может скрываться разделение бизнеса и реорганизация в рамках холдинговой структуры.

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«Сегодня российские компании, несмотря на геополитическую ситуацию, по-прежнему решают задачи по выходу на зарубежные рынки. Сильная криптографическая школа, опыт защиты от растущих киберугроз востребованы во многих странах мира, особенно в ближнем зарубежье, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Важной задачей в этом направлении является создание усилиями российских вендоров комплексных технологических платформ и продвижение их за рубеж, в т. ч. на уровне межправительственного взаимодействия. Такая работа требует новых квалифицированных специалистов, знакомых со спецификой иностранных рынков. Это, в частности, эксперты в области интеграции, поддержки, продаж, GR и так далее», – сказал Тимофей Матреницкий, директор по международным и специальным проектам компании «Актив».

Не готовы сообщить о планах относительно набора или сокращения штата в 2023 г. 7,1% опрошенных компаний. Данный показатель, отражающий имеющуюся неопределенность, не является высоким. Например, годом ранее об ожиданиях по численности сотрудников на текущий год не смогли сообщить 12,3% компаний (в таблице ниже доли затруднившихся оценить уже фактическое изменение в 2022 и 2021 гг., а не прогнозируемое).