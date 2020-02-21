В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

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Проект в Латинской Америке

Как стало известно CNews, перуанская горнодобывающая компания Cosapi Mineria внедрила российскую систему управления горным производством «Карьер» на разрезе Shougang Hierro Peru рядом с городом Маркона в регионе Ика (Перу). Инвестиции в проект составили $750 тыс.

«Карьер» разработан российской компанией «Вист групп» (входит в группу «Цифра», доля в которой есть у предпринимателя Виктора Вексельберга). Задача системы – помощь в увеличении добычи текущим объемом техники и повышение безопасности ведения открытых горных работ, что достигается за счет оптимального распределения техники и снижения человеческого фактора, уверены разработчики.

Система «Карьер» помогает управлять загрузкой самосвалов, а также контролировать водителей, выявляя нарушения. Программа распознает опасные операции, такие как превышение скорости, необоснованные простои, а также оценивает работу водителей и операторов во время всей смены.

Cosapi Mineria внедрила российскую систему управления горным производством «Карьер» на разрезе Shougang Hierro Peru

«Проект с Cosapi Mineria – это первый проект в Латинской Америке не только для нас как компании, но и с точки зрения экспорта цифровых технологий в этот регион», – заявил Павел Растопшин, управляющий директор группы «Цифра».

Растопшин также напомнил, что аналогичные проекты в 2019 г. были реализованы в Индии для компании Thriveni и в Марокко. В России, по словам представителей «Цифры», система «Карьер» используется компаниями «Полюс золото», «Норильский никель», СУЭК и «Евраз». О проекте в «Евразе» CNews сообщал в декабре 2019 г.

Как работает система «Карьер»

В рамках проекта по внедрению системы «Карьер» в Cosapi Mineria, как рассказали CNews в «Цифре», на самосвалы, дизельные и электрические экскаваторы, буровые станки были установлены сенсоры, а на самом карьере развернута высокоскоростная сеть Wi-Fi.

Информация о работе техники доступна диспетчерскому и управленческому персоналу. Данные также видят машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин в режиме реального времени. Модуль динамической оптимизации автоматически перенастраивает оптимальные маршруты техники с учетом реальной ситуации на карьере, например, выхода из строя оборудования.

Машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин в режиме реального времени могут наблюдать за параметрами работы техники

С помощью программно-аппаратного комплекса Drill контролируются параметры бурения, а также моделируется заряд скважин с использованием полученных данных энергоемкости. Drill обеспечивает проектирование сетки скважин и высокоточное наведение (сантиметровая точность) буровых станков с использованием ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, в проект включен модуль качества дорог, позволяющий своевременно обнаруживать проблемные участки дорог с помощью графической и табличной информации.

Чем занимаются «Вист групп» и «Цифра»

В ноябре 2018 г. разработчик ПО для горнодобывающей промышленности «Вист групп» был выкуплен группой «Цифра», которая занимается цифровизацией предприятий. Сделку, сумма которой составила 2 млрд руб., планируют закрыть в 2020 г. До продажи по 10% «Вист групп» находилась у фондов I2BF Global Ventures и «ВТБ капитал управление активами», остальное принадлежало физлицами и созданной ими компании.

Сама «Цифра» была создана в июне 2017 г., а в ноябре 2018 г. перешла из полной собственности «Ренова холдинг рус» под 75% контроль «Групп ЭПМ», которая на 46,98% принадлежит «Ренова актив». И «Ренова холдинг рус», и «Ренова актив» подконтрольны «Ренове» Виктора Вексельберга.

По данным ЕГРЮЛ, без учета промежуточных юрлиц владельцем «Цифры» на 60,24% является Виктор Вексельберг, на 24,99% — «Белфилдо девелопмент инк.» (Белиз) и на 14,77% — Игорь Мацук. По итогам 2018 г. совокупная выручка группы «Цифра» составила 1,7 млрд руб. В 2019 г. компания рассчитывала довести выручку до 3 млрд руб.

Компания «Вист групп» принимала участие в цифровизации крупных горнодобывающих предприятий России. CNews ранее сообщал о внедрении системы «Карьер» в «Русском угле», проекте в компании «Ресурс», проекте в «Якутугле» и о развертывании решения для обеспечения активной безопасности в компании «Полюс Магадан». В марте 2019 г. CNews рассказывал о старте разработки робота для бурения скважин Epiroc Pit Viper 271 компанией «Вист групп».

Вместе с «Цифрой» и белорусским производителем карьерной техники «Белаз» дочерняя структура «Вист групп» под названием Vist Robotics развивает проект «Интеллектуальный карьер». Проект предусматривает комплексное внедрение в открытых горных работах беспилотного транспорта, роботизированной техники, интернета вещей, искусственного интеллекта и прогнозной аналитики.