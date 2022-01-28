Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян

«КамАЗ» перенес производство компактного электромобиля «Кама-1» на 2024-2025 г., хотя первоначально он должен был поступить в продажу еще в 2021 г. Машину можно считать преемницей «Оки» – известного творения «КамАЗа». Оба автомобиля почти не отличаются по своим габаритам. Создается «Кама-1» в первую очередь не для простых водителей, а для каршеринга и такси.

Обещанного еще два-три года подождут

Отечественный электрический автомобиль «Кама-1» автогиганта «КамАЗ» может поступить в продажу в 2024 г. или даже 2025 г. Об этом в интервью каналу RTVI заявил Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Топ-менеджер подчеркнул, что выпуском машины будет заниматься не сам завод «КамАЗ», несмотря на то, что он принимал непосредственное участие в его разработке. Производство электромобиля ляжет на плечи дочерней компании завода – АО «Кама».

Сергей Когогин уточнил, на январь 2022 г. еще не было известно, где именно будет проводиться сборка. Ранее появлялась информация, что конвейер будет находиться за пределами России – в Венгрии.

Полноразмерный прототип « Кама-1 ». Вероятно, к серийному выпуску дизайн не изменится

Насколько точны прогнозы Сергея Когогина, сказать нельзя. Автомобиль, как сообщал CNews, должен был появиться в продаже еще в 2021 г., так как его испытания завершились осенью 2020 г. Тем не менее, по дорогам страны на момент публикации материала не ездила ни одна «Кама-1», да и в автосалонах ее найти тоже было нельзя.

Электрическая «Ока»

На момент окончания испытаний разработчики называли «Каму-1» не иначе как кроссовером. На деле пока неясно, что именно общего у этого автомобиля имеется с современными кроссоверами – по своим габаритам он лишь на несколько сантиметров крупнее всем известной отечественной микролитражки, названной в честь российской реки, а по клиренсу он сопоставим с обычными легковыми автомобилями.

Электромобиль «Кама-1» действительно можно сравнить с «Окой», габариты которой составляют 3,2 метра в длину, 1,42 метра в ширину и 1,4 метра в высоту. Как пишут «Известия», длина электрокара – всего 3,4 метра при ширине 1,7 метра. Клиренс автомобиля составляет 16 см. А вот высоту автомобиля производитель по неизвестным причинам не раскрывает.

В прототипе «Кама-1» есть светодиодная оптика, но нет заднего дворника

Как и «Ока», «Кама-1» лишен важной составляющей, влияющей на уровень комфорта транспортного средства. У него нет задних дверей, хотя салон рассчитан на четырех человек. Таким образом, задним пассажирам нужно будет попадать в салон и выбираться из него через передние двери, но для этого нужно будет дождаться, пока его освободят водитель и передний пассажир.

«Кама-1» снаряжен светодиодными фарами и такими же задними фонарями. Комплектация включает панорамную крышу и съемные накладки крыльев, порогов и юбки бамперов. Сделано это для упрощения и удешевления ремонта – эти элементы можно снять и заменить на новые.

«Подкапотное» наполнение

В своем нынешнем исполнении электромобиль «Кама-1» способен проехать до 250 километров в городском цикле на одном заряде своего аккумулятора емкостью 33 кВтч. При этом на пополнение энергии в обычном режиме зарядки будет уходить по шесть часов (до полного заряда). Также есть ускоренная подзарядка до 80%, рассчитанная на 20 минут.

В теории, габариты автомобиля позволяют добавить две полноразмерные задние двери

В движение электромобиль «КамАЗа» приводит электромотор мощностью 109 л.с. С учетом небольших габаритов и, вероятно, массы (она не сообщается), автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Все перечисленное относится к базовой комплектации машины. Характеристики более продвинутой версии держатся в секрете.

Автомобиль не для личного пользования

Гендиректор «КамАЗа» подчеркнул, что обычные автомобилисты, предпочитающие ездить на собственном автомобиле, не входят в целевую аудиторию данного проекта. С его слов, «Кама-1» разрабатывается с прицелом на сети такси и каршеринга.

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«Мы не намерены конкурировать с большими кармейкерами, которые вложили уже огромные средства. Мы нашли себе нишу, определили ту, которая нас потенциально может заинтересовать. <…> Такси, каршеринг», – сказал Сергей Когогин.

В связи с этим пока нет данных, смогут ли россияне приобрести «Кама-1» в личное пользование. Прогнозируемая рекомендованная цена автомобиля тоже остается неизвестной.

Российских легковых электромобилей нет

На январь 2022 г. в России не существовало серийно выпускаемых отечественных легковых электромобилей потребительского класса. Войти в эту нишу хотят многие компании, в том числе и никак не связанные с рынком автомобилей, но пока дело с мертвой точки не движется.

В декабре 2021 г. CNews писал, что выпустить свой электрокар собирается военный концерн «Алмаз-Антей». Для него это будет первый электромобиль и в целом первая машина гражданского назначения.

Так видит свой первый электромобиль « Алмаз-Антей

«Алмаз-Антей» специализируется на выпуске военной техники, в частности, систем ПВО и ПРО, и на 100% принадлежит государству.

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Концерн «Калашников», занимающийся разработкой оружия, тоже готовится к серийному выпуску электромобилей. Но если детище «Алмаз-Антея» вполне соответствует современным требованиям к внешности транспортных средств, то творение «Калашникова» выбивается из привычных представлений о гражданском автомобиле.

Легковой городской электромобиль, версия «Калашникова»

На момент публикации материала ни «Калашников», ни «Алмаз-антей» не организовали серийное производство своих электромобилей.

На полное отсутствие в России отечественных легковых электромобилей указывает и статистика продаж этого вида транспорта. На середину 2021 г. в стране насчитывалось около 12,3 тыс. легковых электромобилей (данные аналитического агентства «Автостат»). Народным любимцем признан японский Nissan Leaf, выпускающийся с 2010 г. и в 2017 г. обновившийся до второго поколения. В России их зарегистрировано 9273 шт. или почти 76% от общего числа электрокаров.