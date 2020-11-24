В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году

КамАЗ в сотрудничестве с центром компетенций «Новые производственные технологии» завершил тестовые испытания электромобиля «Кама-1». Он может поступить в продажу в 2021 г. по цене 1 млн руб. Разработчики называют его кроссовером, но на деле он всего на 20 см длиннее и на 28 см шире «Оки».

Электрический «наследник» «Оки»

В России завершились испытания нового электромобиля «Кама-1», разработанного специалистами центра компетенций «Новые производственные технологии» Национальной технической инициативы (НТИ) в сотрудничестве с КамАЗ. Автомобиль, как пишет агентство «Прайм», готов к серийному производству и поступит в продажу в 2021 г.

«Кама-1», по словам разработчиков, относится к сегменту компактных кроссоверов эконом-класса. Напомним, что КамАЗ известен не только своими грузовиками, но и микролитражкой «Ока», так что опыт создания и выпуска миниатюрных автомобилей у завода есть.

Стоимость «Кама-1», как сообщил заместитель руководителя центра НТИ СПбПУ, главный конструктор инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин, составит в пределах 1 млн руб. для сравнения, за эти деньги россияне могут приобрести полноценный кроссовер Renault Duster в комплектации Life.

Электромобиль «Кама-1»

Точные сроки появления микрокроссовера в автосалонах и на дорогах российских городов разработчики не назвали, но отметили, что с июля 2021 г. приобрести его можно будет с внушительной скидкой за счет господдержки. Она обеспечит дополнительный 25-процентный дисконт.

Возможности автомобиля

Олег Клявин сообщил, что длина «Кама-1» составит 3,4 метра при ширине 1,7 метра, не уточнив высоту электромобиля. Для сравнения, габариты «Оки» составляют 3,2 метра в длину, 1,42 метра в ширину и 1,4 метра в высоту.

В то же время Олег Клявин утверждает, что в салоне «Кама-1» будет достаточно много пространства. «Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер. В машине предусмотрены четыре места для пассажиров и багажный отсек», – сказал он. При этом дверей в автомобиле всего три, с учетом крышки багажника.

Самая известная российская микролитражка - «Ока»

В базовой версии электромобиля установлена батарея на 33 кВтч, заряда которой хватит на 300 км. В городском цикле этот показатель снизится до 250 км.

По заявлениям разработчиков, электрокар способен разгоняться до 150 км/ч и может выдерживать 50-градусные морозы. О динамике разгона до 100 км/ч и емкости батареи в более дорогих комплектациях они не сообщили – известно лишь, что заряд базовой АКБ можно будет восполнить до 70-80% за 20 минут, что говорит о поддержке быстрой зарядки.

Место производства не установлено

На момент публикации материала не было известно, где именно будет развернуто производство нового российского электромобиля. Между тем, разработчики собираются передать предсерийный образец «Кама-1» заводу КамАЗ и сделать это в середине декабря 2020 г.

Итоговый дизайн «Кама-1» может оказаться другим

Объемы производства пока остаются неизвестными. К слову, стоимость электромобиля окажется в пределах 1 млн руб. лишь в том случае, если уровень продаж поднимется до 20 тыс. экземпляров в год. Для сравнения, за весь 2019 г. в России, по информации агентства «Автостат», продажи электромобилей составили всего 353 шт.

Другими словами, по всей стране за целый год было реализовано меньше 400 автомобилей на электротяге. В 2018 г. этот показатель был еще ниже – 144 шт.

В 2020 г. продажи электромобилей в России значительно выросли – за один только сентябрь 2020 г. россияне приобрели 91 шт. Однако машин эконом-класса среди лидеров продаж нет – в первую тройку вошли среднебюджетный хэтчбек Nissan Leaf (20 шт.), седан Tesla Model 3 (20 шт.) и топовый кроссовер Tesla Model X (10 шт.). За ними следуют кроссовер Jaguar I-Pace (9 шт.) и седан Tesla Model S (3 шт.), а вот миниатюрный двухместный Renault Twizy за весь сентябрь 2020 г. приглянулся лишь одному покупателю.

Другие российские электромобили

В России сразу несколько компаний ведут разработку машин без двигателя внутреннего сгорания. Так, в Адыгее специалисты работают над компактным городским электромобилем «Ардерия ТС2» с максимальной скоростью 60 км/ч и дальностью хода 100 км.

«Ардерия ТС2»

Стоимость такого электромобиля пока не определена.

Другие отечественные специалисты из стартапа ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset, «Транспортный актив с нулевым выбросом») трудятся над миниатюрным трехдверным City Modul 1, о котором CNews писал в начале сентября 2020 г. По словам гендиректора ZETTA Дениса Щуровского, стоимость автомобиля составит от 550 тыс. руб. за минимальную комплектацию, а его выпуск должен был состояться до конца 2020 г. При этом в мае 2019 г. он называл совсем другую сумму – от 450 тыс. руб. – и совсем другую дату запуска производства – декабрь 2019 г.

City Modul 1

2 сентября 2020 г. представители ZETTA заявили о переносе выпуска City Modul 1 на неопределенный срок, «после 2020 г.».

В конце сентября 2020 г. c конвейера российского завода ГАЗ сошел автомобиль GAZelle e-NN, ставший первым российским коммерческим электромобилем. Его серийное производство в трех модификациях, включая пассажирскую, должно начаться в 2021 г.

GAZelle e-NN

Первые экземпляры будут комплектоваться китайскими моторами и батареями, но со временем производство этих компонентов будет локализовано. В движение автомобили приводит электродвигатель с пиковой мощностью 100 кВт (около 136 л.с). Он может развивать крутящий момент до 310 Нм и разгонять автомобиль максимум до 100 км/ч.

В середине ноября 2020 г. российская компания Monarch завершила разработку премиального электромобиля «Монарх» стоимостью от 4,4 млн руб. Автомобиль выйдет ограниченным тиражом в 30 экземпляров, треть из которых сделают «именным» для VIP-покупателей.

«Монарх»

В топовой комплектации автомобиль будет способен развивать почти 550 л.с. Мощность электромотора в младшей версии в половину меньше – 271 л.с. Работать двигатели будут от батарей емкостью 60 или 80 кВтч с запасом хода на 362 и 400 километров.