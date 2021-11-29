«Калашников» переключился на создание электромобилей. Возможно серийное производство?

Концерн «Калашников» запатентовал трех- и четырехколесные мини-электромобили с запасом хода 150 км и скоростью до 80 км/ч. Над обеими моделями специалисты концерна трудятся на протяжении многих лет, но пока ни одна из них не пошла в серию. Портал The Next Web полагает, что нынешняя публикация патента может указывать на начало серийного производства.

Машины вместо автоматов

Российский концерн «Калашников», производитель автомата Калашникова, запатентовал два автомобиля на электротяге, один с четырьмя колесами, другой – с тремя. Оба электромобиля относятся к классу миникаров, располагая, судя по предоставленным в патентах изображениям, сверхкомпактными размерами.

Оба патента опубликованы в базе данных Федерального института интеллектуально собственности России. Заявки были поданы еще в мае 2021 г., а регистрация состоялась в середине ноября 2021 г. По данным портала The Next Web, публикация патента может указывать на грядущее начало серийного производства.

Четырехколесное творение инженеров «Калашникова»

Информация о патентах не содержит ни технических характеристик автомобилей, ни хотя бы примерной даты их производства. Четырехколесный отечественный электромобиль рассчитан на трех-четырех человек в салоне и оснащается дверьми. Трехколесному детищу «Калашникова» такая «роскошь» не положена – дверей у него нет, как нет и заднего ряда сидений.

Предполагаемые спецификации

Над созданием крошечных электромобилей концерн «Калашников» работает на протяжении нескольких лет. Дизайн четырехколесного варианта в точно таком же стиле был готов еще в 2018 г. Премьера полноразмерного прототипа прошла в рамках форума «Армия-2018», модель получила название UV-4.

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Тогда же стали известны и предварительные технические характеристики автомобиля. По данным портала The Next Web, современные запатентованные версии в этом плане не будут отличаться от той, что представители «Калашникова» продемонстрировали почти четыре года назад.

Это означает, что электромобили будут способны разгоняться максимум до 80 км/ч при дальности хода всего 150 км. С такими возможностями машины, вероятно, будут востребованы для поездок лишь в черте города – осилить многокилометровые перегоны по российским трассам, с учетом пока что полного отсутствия по стране инфраструктуры для электромобилей, они едва ли смогут.

четырехколесный UV-4 образца 2018 года

Год спустя на форуме «Армия-2019» состоялась повторная премьера детища российского производителя оружия. По данным портала Autoreview, четырехколесный вариант электромобиля «Калашникова» имеет габариты 3,4 м в длину, 1,5 м в ширину и 1,7 м в высоту при весе 650 кг, хотя годом ранее он весил на 150 кг меньше. Мощность мотора составляла «до 50 кВт» (около 68 л.с.).

Для сравнения, нередко встречающийся на дорогах России японский электромобиль Nissan Leaf первого поколения в поздних модификациях способен преодолевать до 170 км на одном заряде. При этом это полноразмерный четырехместный автомобиль.

Nissan Leaf в российском дворе

Самые первые версии Leaf, вышедшие еще в 2011 г., могли разгоняться до 93 км/ч за счет 80-киловаттного мотора (110 л.с.). Габариты машины составляют 4,5 м в длину, 1,8 и 1,6 м в ширину и высоту соответственно.

На страже правопорядка

В том же 2019 г. «Калашников» привез свой UV-4 на Международный Евразийский форуме такси (МЕФТ). Электромобиль был переделан под пассажирские перевозки и получил соответствующую окраску кузова. Основные спецификации не изменились, но инженеры переработали систему кондиционирования и отопления салона.

Полицейские «ИЖ Пульсары»

В июне 2018 г. «Калашников» представил электротранспорт, адаптированный для нужд полиции. Российские стражи правопорядка планировалось пересадить на электромотоциклы «ИЖ Пульсар» и крошечные трехколесные электрокары, получившие название «Овум».

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Это был заказ правительства Москвы. Всего было выпушено 30 мотоциклов с запасом хода 150 км и максимальной скоростью 100 км/ч. Их разработка длилась как минимум с 2017 г.

Полицейский электрокар для езды по тротуарам

Объем поставок «Овум» составил всего 4 шт. Максимальная скорость электромобилей была ограничена до 30 км/ч, чтобы полицейские могли ездить на нем по тротуарам, которые, согласно правилам дорожного движения России, предназначены для пешеходов, а не для машин.

Классика в моде

«Калашников» создал не только в некоторой степени футуристичные крошечные электромобили, но и концепт-кар CV-1 с электроприводом в виде советского автомобиля «ИЖ-2125», также известного как «Комби». Оригинальный автомобиль выпускался с 1973 по 1997 гг. и в настоящее время является устаревшим по всем параметрам.

концепт-кар CV-1

«Калашников», создавая дизайн CV-1, сохранил основную форму кузова, переделав под современный лад лишь фронтальную его часть. Концепт был показан на форуме «Армия-2018». Электропривод автомобиля мог выдавать 220 кВт мощности и разгонять автомобиль до 100 км/ч за 6 секунд, что по меркам современных электрокаров довольно много. Запас хода CV-1 составлял 350 км/ч.

Оригинальный «Комби»

На ноябрь 2021 г. ни один из создаваемых электромобилей и электромотоциклов «Калашникова» в серийное производство не пошел.