NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе ИИ

Компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит электромобилю подстраиваться под конкретного члена семьи, который в данный момент находится за рулем.

Это будет первая в России подобная разработка для автомобилей на основе ИИ. Для распознания водитель должен будет находиться за рулем. Аутентификацию также можно выполнить с помощью мобильного приложения. Верификация возможна даже в условиях низкой освещенности, в очках и головных уборах. При этом ИИ может отличить живого человека от силиконовой маски, фотографии и изображения на планшете.

«Наши партнеры на протяжении многих лет сохраняют свои лидерские позиции в области видеоаналитики. Сейчас команда талантливых ученых из NtechLab работает над созданием системы распознавания лиц для электромобиля «Атом». Эта технология призвана сделать использование электромобиля еще более удобным и безопасным. Мы уверены, что это решение положительно повлияет на автомобильную индустрию и будет способствовать развитию интеллектуального транспорта», – сказал Игорь Поваразднюк, генеральный директор компании «Кама» (разработчик электромобиля «Атом»).

Сейчас данный сервис разрабатывается для «семейных» электромобилей, где предполагается несколько водителей (водитель 1, водитель 2 и т. д.). Однако в будущем система может поставляться и в составе электромобилей для каршерингов и такси, где также требуется точное распознавание лиц водителей.



«Специфика разработки обусловлена определенными ограничениями по вычислительным ресурсам штатного бортового компьютера автомобиля. При этом функция распознавания лиц должна обеспечивать максимальную точность и быстродействие. Наши алгоритмы в этом направлении демонстрируют высокую эффективность, что позволило нам принять участие в реализации данного проекта, – сказал Алексей Паламарчук, генеральный директор NtechLab.