Мусиенко Денис


СОБЫТИЯ


05.02.2026 Власти оштрафовали на всю сумму госконтракта производителя акумуляторов на замену американским. Сроки сорваны на семь лет 1
07.11.2024 Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов 1
01.08.2023 «Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мусиенко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 3
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 55 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 2
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 1
Бронирование - Booking 813 1
Аксессуары 4133 1
Калькулятор - Calculator 383 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1390 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1375 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 1
Т-Банк - Тинькофф авто 2 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Т-Банк - Тинькофф ремонт 2 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 35 1
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 33 1
Т-Банк - Тинькофф драйв 1 1
Т-Банк - Сфера Авто 1 1
Т-Банк - Тинькофф город 1 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 10 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 431 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 3
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 46 2
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 95 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 237 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 151 2
Трейд-ин - Trade-in 210 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 170 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 562 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
