«Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя

«Тинькофф» объявил о запуске «Тинькофф авто» — платформы по продаже автомобилей.

Как отмечают в «Тинькофф», это первая в России онлайн-платформа, на которой можно купить автомобиль по цене производителя с доставкой к дому и оформить все документы без визита в офис банка или автомобильного дистрибутора.

«Тинькофф авто» объединит все текущие и будущие продукты экосистемы «Тинькофф» для автомобилистов. На платформе автовладельцы смогут буквально в несколько кликов получать услуги, связанные с покупкой, обслуживанием и эксплуатацией автомобиля — от страхования до обслуживания и помощи на дорогах.

В платформу «Тинькофф авто» войдут автомобильные сервисы и продукты «Тинькофф»: продажа авто по цене производителя; раздел «Топливо» в суперприложении «Тинькофф»; сервис «Тинькофф» «Помощь на Дорогах»; страхование (КАСКО, ОСАГО); автокредитование; карты «Тинькофф драйв»; сервис «Тинькофф ремонт» и «Техобслуживание»; денежный кэшбэк и скидки на автоуслуги.

Все процессы реализованы напрямую через сервисы «Тинькофф» — выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа, подписание договора купли-продажи и доставка до двери покупателя.

Такая схема дает возможность продавать автомобиль ниже среднерыночной цены или даже по лучшей цене на рынке — все автомобили будут представлены по цене производителя, без навязанных услуг и переплат, с дополнительной скидкой или кэшбэком от «Тинькофф».

В рамках сервиса покупателям будет доступен полный комплекс дополнительных услуг: онлайн-расчет стоимости автомобиля, оформление автокредита, автостраховки, расчет предварительной цены по трейд-ин, поддержка на всех этапах покупки (консультации по моделям и комплектации, бронирование тест-драйва, помощь с быстрым безналичным расчетом).

Денис Мусиенко, руководитель «Тинькофф авто», сказал: «Одной из самых больших проблем на этом рынке мы видим тот факт, что часто нельзя узнать цену машины до того, как приедешь в салон, где цена может значительно отличаться от заявленной производителем. Поэтому мы решили дать нашим клиентам, которые привыкли к лучшим на рынке финтех-сервисам от «Тинькофф» в самых разных сферах жизни, еще одну революционную финтех-платформу с прозрачным клиентским сервисом в сфере продаж авто. Автомобиль теперь можно будет купить по понятной и честной цене буквально в два клика с доставкой к дому. Фактически, мы планируем «уберизировать» этот рынок. «Тинькофф» авто будет авто-экосистемой, где можно будет получить сразу все услуги, связанные с покупкой автомобиля: кредит, страховку, полное сопровождение, ТО, хороший денежный кэшбэк и т.д. Строить мы ее планируем вместе с другими игроками рынка».

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Первая марка, которую уже сейчас можно купить через «Тинькофф авто» — китайский бренд Haval, один из самых локализованных и продаваемых на российском рынке.

«Тинькофф» дополнительно даст скидку 3% к цене производителя на покупку автомобилей до конца года.

На старте для покупки будут доступны пять моделей: кроссовер-лидер сегмента SUV на российском рынке Haval Jolion; автомобиль с интеллектуальным полным приводом Haval Dargo; внедорожник с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Haval H9; городской кроссовер Haval F7; кросс-купе Haval F7X.

На сайте платформы «Тинькофф авто» доступны выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа и доставки. В ближайшем будущем купить машину можно будет также в суперприложении «Тинькофф».

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Покупатель может забрать машину самостоятельно в дилерском центре, либо оформить доставку к своему дому.