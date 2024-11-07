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Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов

Т-Банк объявил о запуске «Сферы Авто» — новой собственной вселенной сервисов, выстроенных целиком вокруг интересов и потребностей автомобилистов.

«Сфера Авто» — это полномасштабная банковская авто-экосистема. Пользователи смогут получить доступ ко всем продуктам экосистемы в мобильном приложении Т-Банка.

Миссия «Сферы Авто» в Т-Банке — закрыть любой запрос и потребность автовладельцев, опережая их ожидания и молниеносно решая задачи.

Ключевая роль в «Сфере Авто» отводится технологиям искусственного интеллекта (ИИ), на основе которых Т-Банк будет сопровождать и предвосхищать потребности клиента — в том числе снимая с него заботы по обслуживанию авто.

«Сфера Авто» для клиента будет выступать в роли вовлеченного и профессионального напарника по его автомобильной жизни, который продумал для него все детали и объединил все возможные автосервисы в одном месте.

«Сфера Авто» — это принципиально новый подход Т-Банка к взаимодействию со своими клиентами. Он заключается в выстраивании новых отношений с пользователем — когда максимум продуктов, сервисов и услуг выстроены вокруг различных базовых сфер жизни человека: покупок, отдыха, путешествий, авто, дома и т.д. В ближайшее время Т-Банк планирует объявить о запуске новых сфер для своих клиентов.

Обслуживание и содержание автомобиля. Все процессы будут доступны в пару кликов внутри приложения: оформление полисов Каско и ОСАГО, оплата топлива, платных дорог, штрафов, выбор и запись в сервисные центры и пр. Сервис также напомнит о том, когда стоит заправиться или записаться на ТО.

С помощью ИИ автовладелец сможет «примерить» новый образ автомобиля прямо в мобильном приложении, выбрать новый цвет кузова или другую комплектацию дисков и пр.

«Сфера Авто» на основе ML-моделей составит прогноз трат для каждого владельца авто, поможет накопить на автомобиль, а также подберет оптимальные предложения по различным автопродуктам и автозапчастям, которые в будущем можно будет купить прямо в мобильном приложении Т-Банка.

В «Сфере Авто» клиент сможет купить автомобиль мечты исходя из отзывов, обзоров, средних трат на его обслуживание, а также рассчитать стоимость машины, при необходимости оформить автокредит и приобрести машину с доставкой до дома — все в одном мобильном приложении Т-Банка.

«Сфера Авто» объединила сервисы помощи для автомобилистов: горячую линию, доступную всем водителям, проект «Помощь на дорогах», скоро появится опция вызова эвакуатора.

Денис Мусиенко, руководитель направления «Авто» в Т-Банке, сказал: «Мы переосмыслили подход работы с автомобилистами — так же, как планеты вращаются вокруг солнца, наши продукты и сервисы, объединенные в «Сферу Авто», будут вращаться вокруг автомобильных потребностей клиентов. С помощью персонализированных предложений и технологий искусственного интеллекта мы избавим нашего клиента от лишних забот. Наша цель сделать так, чтобы он знал — если возникнет проблема у нас найдется решение — от банальной оплаты штрафов до возможности купить любой товар для своего автомобиля или сам автомобиль».

«Сфера Авто» поможет пользователям закрыть все основные и рутинные вопросы по обслуживанию машины. Например, прямо внутри приложения они смогут оплатить штрафы ГИБДД, платные дороги, заказать полисы Каско и ОСАГО, и при необходимости записать машину на ТО или ремонт в автосервис онлайн, а также заправить машину через сервис «Топливо» с выгодным кешбэком, найдя ближайшую и выгодную заправку.

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В «Сфере Авто» пользователь будет видеть фотореалистичный образ своей машины, сгенерированный с помощью нейросетей.

С помощью ИИ клиентам будет доступна виртуальная кастомизация автомобиля – например, владелец сможет посмотреть, как машина будет выглядеть с другим цветом кузова, другими дисками, и примерить различные варианты другого внешнего стайлинга. В будущем это также поможет, например, во время выбора автомобиля из каталога сервиса «Авто» в Т-Банке.

«Сфера Авто» в приложении Т-Банка будет формировать для каждого автовладельца персональные предложения и напоминания — на основе информации об автомобилях из автопарка пользователя.

Например, приложение напомнит владельцу машины о предстоящей дате заправки, сроках действия полисов автострахования, необходимости пройти вовремя ТО, оплатить штраф за нарушение ПДД. Также «Сфера Авто» покажет наиболее близкий надежный и выгодный автосервис.

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Также автовладельцы смогут увидеть аналитику трат в течение года — это позволит при необходимости сократить текущие расходы, а также оценить будущие траты на авто.

Покупка автомобиля станет еще проще. ML-модели внутри приложения Т-Банка будут анализировать отзывы и обзоры от действующих владельцев авто, агрегируя информацию о технических характеристиках, расценках плюсах и минусах желаемой машины. Это упростит для пользователя принятие решения о покупке автомобиля. При этом приобрести транспортное средство можно также прямо в приложении, выбрав марку, комплектацию, цветовую палитру онлайн с доставкой автомобиля до двери.

Те, кто хочет продать свое авто, могут воспользоваться калькулятором, который оценит текущую стоимость и предложит наиболее выгодные периоды для его продажи. Сервис также покажет альтернативы для текущего авто клиента на основе цены и технических характеристик. Это будет удобно тем, кто планирует продать автомобиль и сразу приобрести новый.

С помощью «Сферы Авто» накопить на автомобиль мечты станет проще. При выборе марки машины в каталоге сервиса «Авто», пользователь сразу увидит информацию о средних тратах на техническое обслуживание той или иной марки, и сколько денег придется откладывать ежемесячно для ее покупки с учетом текущих расходов.

Все сервисы поддержки автомобилистов в нештатных ситуациях теперь собраны в одном разделе в приложении Т-Банка. Например, владельцы полисов «Т-Страхования» могут вызвать мобильную бригаду «Помощи на дорогах» для помощи по Москве во время ДТП, экстренной заправки автомобиля, зарядке аккумулятора и в случае других ситуаций, когда решить проблему самостоятельно нет возможности.

В ближайшем будущем всем автомобилистам внутри приложения Т-Банка будет также доступен вызов эвакуатора в один клик.

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