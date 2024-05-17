Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код

Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код, который позволит покупателям в офлайне выбирать из нескольких способов оплаты наиболее удобный и выгодный в данный момент. QR-кодом от Tinkoff Pay могут воспользоваться клиенты всех российских банков. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Отсканировав смартфоном QR-код на платежных терминалах «Тинькофф», покупатель открывает в мобильном браузере платежную страницу с несколькими способами оплаты. Сейчас QR-код от Тинькофф позволяет оплатить покупку с помощью Tinkoff Pay и через Систему быстрых платежей (СБП). В ближайшее время список доступных способов оплаты пополнится BNPL-сервисом «Долями», SberPay и pay-сервисами других банков.

Для магазинов расширение числа способов оплаты позволяет повысить конверсию, увеличить количество успешных оплат и, как следствие, прибыль и долю лояльных покупателей.

Никита Буклиш, директор по продукту Tinkoff Pay: «За последние годы мы привыкли к тому, что у нас есть выбор между различными способами оплаты. Сейчас это в большей степени распространено в онлайне: наличие нескольких способов, помимо привычной банковской карты, — pay-сервисы, рассрочки, сервисы оплаты частями и т. д. — уже стало нормой для большинства интернет-магазинов. Мы увидели запрос партнеров и клиентов на расширение платежных инструментов и в офлайне. Поэтому перенесли практику из интернет-эквайринга на торговый — в офлайн-магазины. QR-код от «Тинькофф» по сути является ключом доступа к разным платежным сценариям. В стремлении дать максимальное разнообразие этих сценариев банки интегрируют свои платежные решения в QR-коды друг друга. Это технологическое партнерство может стать определяющем шагом к созданию единого платежного QR-кода — универсального доступа к платежным решениям разных банков, который мог бы стать удобным решением как для покупателей и магазинов, так и для всех банков».

Оплачивать покупки с помощью Tinkoff Pay QR могут владельцы телефонов на iOS и Android.

Для оплаты необходимо отсканировать камерой телефона высветившийся на терминале QR-код, выбрать способ оплаты, проверить сумму платежа и нажать на кнопку «Оплатить». Выбрав оплату по Tinkoff Pay, покупатель попадет в приложение «Тинькофф», где и завершит операцию. За оплату по Tinkoff Pay клиент получит кэшбэк по программе лояльности «Тинькофф». Нажав на кнопку оплаты по СБП, покупатель выбирает банк, картой которого планирует оплатить, и подтверждает операцию в приложении этого банка.

В течение 2024 г. QR-код от Tinkoff Pay станет доступен на всех терминалах оплаты «Тинькофф».

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Tinkoff Pay — это экосистема сервисов для оплаты без карты онлайн, а также офлайн с помощью телефона с NFC, платежных стикеров и аксессуаров. С помощью Tinkoff Pay можно оплачивать товары и услуги на более чем 30 тыс. сайтах — партнерах «Тинькофф Кассы», получая при этом кэшбэк как при оплате картой, а также отправлять чаевые. Сейчас Tinkoff Pay покрывает все базовые сценарии оплаты: по кнопке за пару кликов без ввода реквизитов карты; бесконтактно с помощью платежного стикера Tinkoff Pay для пользователей смартфонов на iOS; бесконтактно с помощью сервиса Tinkoff Pay — для смартфонов на Android; по Tinkoff Pay QR и QR-коду от Сбера — для телефонов на любой операционной системе.

«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая финансовые услуги для частных лиц и бизнеса. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт tinkoff.ru. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г «Тинькофф банк», обслуживающий более 32 млн клиентов.