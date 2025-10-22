«Т-Банк» добавил карты лояльности в T-Pay на Android

«Т-Банк» расширяет возможности для своих клиентов ― теперь они могут добавлять карты лояльности магазинов в сервис T-Pay на Android в мобильном приложении «Т-Банка» и пользоваться скидками и бонусами без поиска карточки в сумке или других приложениях прямо в момент оплаты. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Среди карт лояльности, доступных для добавления в T-Pay на Android, будут представлены карты более чем 20 партнеров «Т-Банка» ― Zarina, Ostin, Fun&Sun, Kari, «Улыбка Радуги», «Винлаб», Metro и многие другие известные магазины. В дальнейшем список будет расширяться.

Как добавить карту лояльности в T-Pay на Android

Карты, которые уже есть у клиента в мобильном приложении «Т-Банка» в разделе «Кэшбэк и бонусы» – «Карты и клубы», автоматически подтянутся в сервис T-Pay на Android, для этого ничего не нужно делать.

Также можно добавить в T-Pay на Android карты партнеров «Т-Банка», зарегистрированные на тот же номер мобильного телефона клиента, к которому привязан мобильный банк. Для этого нужно: открыть сервис T-Pay на Android ― например, нажать на иконку своей платежной карты в приложении «Т-Банка» и выбрать «Оплатить с T‑Pay» или открыть сервис с помощью ярлыка с главного экрана смартфона; внизу экрана нажать на кнопку «Карты лояльности»; далее найти и выбрать нужный магазин и добавить его карту лояльности в T-Pay на Android.

Для использования карт лояльности с T-Pay на Android не нужно тратить время на поиск приложений и физических карт ― чтобы воспользоваться скидкой, достаточно нажать на «Карты лояльности» внизу экрана оплаты и выбрать нужную скидочную карту.

Никита Буклиш, директор по продукту T-Pay: «Один из главных трендов последних лет ― упрощение и универсализация клиентского опыта. Рынок движется в направлении all-in-one («все в одном»), и по нашим прогнозам скоро у клиента будет только один платежный инструмент, внутри которого будут все остальные сервисы ― в том числе, возможность использовать карту лояльности сразу же в момент оплаты бесконтактно телефоном. Удобство клиентов ― наша главная цель в развитии T-Pay, поэтому мы избавили своих пользователей от необходимости искать скидочные карты в отдельном приложении или искать их в сумке, пока стоишь на кассе ― достаточно добавить их в T-Pay на Android, и они будут в быстром доступе».

Как оплачивать покупки с помощью T-Pay на Android

Чтобы начать оплачивать свои покупки в офлайн-магазинах бесконтактно с помощью смартфона на OC Android, необходимо перейти в мобильное приложение «Т‑Банка» и выбрать ту карту «Мир», которую планируется привязать к сервису T‑Pay, нажать на нее, а затем ― на кнопку «Добавить в T-Pay».

Привязать можно как дебетовую, так и кредитную карту. В дальнейшем для оплаты достаточно будет поднести смартфон к платежному терминалу ― и на экране откроется экран оплаты T-Pay на Android. Если к сервису привязано несколько платежных карт, можно выбрать нужную перед оплатой прямо на этом экране.

Кроме того, можно оплачивать покупки через T‑Pay и другими способами: например, добавить на главный экран смартфона ярлык T‑Pay, чтобы быстро перейти на экран оплаты или поменять карту, или нажать на иконку карты в приложении «Т-Банка» и выбрать «Оплатить с T‑Pay».