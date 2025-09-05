Исследование T-Pay: россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок — объем рынка сократился впервые за пять лет

Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок — объем рынка сократился впервые за пять лет. Сервис моментальных платежей T-Pay в рамках аналитического проекта T-Data проанализировал рынок городского проката электросамокатов (кикшеринг). Об этом CNews сообщили представители «Т-банка».

Исследование основано на обезличенных данных по транзакциям клиентов «Т-Банка» в период с 1 января 2021г. по 1 июля 2025 г., а также на расчетах сервиса аналитики и прогнозирования ETNA. Анализировались траты на сервисы «Юрент», Whoosh, «Самокаты - Яндекс Go», BusyFly, lite, e-motion, «Самокаты в Городе», «БерисамокаТ» и Red Light.

Во II квартале 2025 г. объем трат на прокат электросамокатов в денежном выражении снизился на 5% год к году. Квартальное снижение оборота произошло впервые за пять лет развития этого рынка, который раньше бурно рос.

Причина ― в уменьшении среднего чека за поездку, которая складывается в основном из количества минут аренды. В 2021 году средний чек был 161 рубль, а в 2024 — 113 рублей. И динамика снижения ускоряется: во II квартале 2025 года показатель уменьшился на 19% относительно аналогичного периода предыдущего года, а годом ранее ― на 16%.

Это связано с изменением тарифов аренды, а также паттерна поведения потребителей — россияне все чаще используют самокаты для коротких поездок вместо других видов общественного транспорта, а не длительных развлекательных прогулок. По прогнозам аналитиков T-Data, средний чек за 2025 г. снизится относительно показателя 2024 г. до 95 руб.

При этом спрос на услуги кикшеринга стабильно растет пятый год подряд — во II квартале 2025 года клиенты «Т-Банка» совершили более чем в шесть раз больше транзакций по оплате таких услуг, чем за аналогичный период 2021 г. Особенно это заметно в низкий для кикшеринга зимний сезон — в I квартале 2025 г. рост количества транзакций составил 95% к аналогичному периоду прошлого года, а во втором — 17%.

Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент» (партнер «Т-Города»): «Помимо традиционной работы зимой в Краснодарском крае, сервис проката электросамокатов впервые весь год работал в Калининграде и курортных городах Калининградской области, что объясняет рост количества поездок в I квартале 2025 г. Раньше стартовал сезон и в других регионах, включая Москву. В крупных городах более 90% поездок — это короткие поездки до 20 минут. Ростом доли таких поездок объясняется снижение среднего чека. Кроме того, сервисы предлагают все больше опций для выгодных поездок: например, подписку, которая позволяет выгодно арендовать самокат без платы за старт аренды. Также все участники рынка в этом году представили новую тарифную опцию, которая позволяет покупать минуты оптом вместо поминутной тарификации. Мы видим очень большую популярность этой механики, и она также оказывает давление на средний чек в кикшеринге. Кроме того, мы отмечаем рост женской и возрастной (45+) аудитории».

Пик спроса на прокат самокатов за сутки наблюдается в вечерние часы ― с 16:00 до 21:00, причем как в будние, так и в выходные дни. Реже всего самокаты берут в период с 02:00 по 05:00. В пятницу россияне берут на прокат самокаты чаще, чем в остальные дни.

Самый высокий средний чек при аренде самоката ― в два часа ночи в воскресенье (135 руб., на 48 руб. дороже ранних утренних часов). Самый низкий ― со вторника по пятницу с 7 до 8 утра. Средний чек поездки в этот период составил 87 руб.

Типичный пользователь кикшеринга — это молодой мужчина. Большинство пользователей (64%) ― люди в возрасте до 25 лет, 33% ― от 25 до 45 лет. Те, кто старше 45 лет, пользуются самокатами редко (3% от всех пользователей). Женщин 23%, а их доля по сумме, потраченной на услуги, — 25%, то есть они предпочитают чуть более длинные поездки.