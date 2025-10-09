Т2 интегрирует Т-Pay в контур мобильного приложения

T2, российский оператор мобильной связи, и «Т-Банк» подписали соглашение об интеграции балансов T-Pay и кешбэков банка в мобильное приложение оператора. Также компании проведут оценку сотрудничества в сфере трансграничных переводов и подключения дополнительных услуг Т2 в авторизованной зоне «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители T2.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева, вице-президент и директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка» Сергей Хромов. Стороны договорились содействовать в развитии финансовых продуктов и услуг, а также расширить присутствие предложений компаний в мобильных приложениях «Т-Банка» и Т2.

Первым результатом сотрудничества станет отображение сервиса моментальных платежей T-Pay и кешбэков банка в мобильном приложении оператора, а также полная интеграция платежного сервиса в клиентский функционал абонентов Т2. Параллельно с этим специалисты оценят возможность функционала подключения услуг оператора – пакетов минут и гигабайтов, подключение мультиподписки MiXX и др. – в авторизованной зоне «Т-Банка». Еще один этап – наладить сотрудничество в сфере трансграничных переводов. Клиенты банка и оператора смогут оценить новый функционал уже в 2026 г.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Сотрудничество с «Т-Банком» открывает для Т2 новые горизонты в развитии инновационных сервисов – вместе мы создадим пространство, где технологии работают на благо каждого клиента и укрепляют финальную устойчивость абонентов. Подобное партнерство между банком и оператором – первый случай на рынке, и мы благодарим за доверие и интерес к Т2. Это доказывает, что Т2 занимает устойчивую позицию в финтехе и готова дальше развивать направление финансовых сервисов совместно с лидерами рынка».

Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка»: «Наступает эра не закрытых, а открытых экосистем. Благодаря такому партнерству выигрывает как клиент, так и рынок в целом. Разные экосистемы дополняют друг друга, что позволяет клиенту получать максимум от таких решений. Сотрудничество «Т-Банка» и Т2 – пример синергии открытых экосистем. В итоге пользовательский путь наших клиентов станет лучше, проще и удобнее. Вместе мы сможем развивать наши цифровые сервисы, делая их еще более персонализированными. В этом мы видим задачу финтеха в целом – объединять в одном месте все необходимые клиенту функции буквально на одной странице приложения, чтобы рутинные задачи приносили не головную боль, а приятные эмоции. Не придется совершать никаких лишних действий и переключаться между приложениями, когда нужно пополнить счет телефона. Это сотрудничество – продолжение реализации нашей стратегии Дофамин-банкинг».