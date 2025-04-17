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SER Group



17.04.2025 В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей 1
08.09.2023 Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы 1
05.06.2018 SER Group рассказала об успехе ECM-платформы Doxis4 2
23.01.2018 SER объединила технологии блокчейн и ECM 1
02.11.2017 Платформа Doxis4 получила сертификат совместимости с S/4HANA от SAP 1
27.02.2017 SER Group представила платформу для безопасного управления корпоративным контентом 2
14.11.2016 SER Group попала в число лидеров «магического квадранта» Gartner в области ECM 2
02.11.2016 Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы 1
27.10.2016 Система Doxis4 InvoiceMaster 8.3 от SER сертифицирована на совместимость с продуктами SAP 2
20.10.2016 Немецкий поставщик ECM-систем SER Group пришел в Россию 2
11.08.2016 SER разработала решение для обработки входящих счетов на основе технологии SAP Fiori 1
17.03.2008 ZyXEL выпустил на рынок 24-портовые шлюзы IP-телефонии 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

SER Group и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5317 3
Softline - Софтлайн 2923 2
Крок - Croc 1782 1
Intact - Интакт 15 1
Saprun - Сапран групп 52 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Brocade Communications Systems 242 1
SAS Institute 983 1
ZyXEL Communications 299 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Masterdata - Мастердата 25 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 735 1
Google LLC 11904 1
Huawei 3992 1
Samsung Electronics 10343 1
ALPE consulting - АЛЬПЕ консалтинг 10 1
Visa International 1953 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1213 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2068 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 99 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 14 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 60 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 1
Умные платформы 1731 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8254 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 257 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2122 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 335 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9329 1
VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 7 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 802 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2745 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5485 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 140 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6897 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6457 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1086 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4889 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3233 1
SER Doxis4 8 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
SAP ArchiveLink 8 2
SER Doxis4Cloud 1 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 631 1
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 13 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 893 1
SAP NetWeaver 137 1
SAP Fiori 43 1
Asterisk 78 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 696 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 107 1
Google Play - Google Store - Android Market 3328 1
Google Android 14186 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
НСПК - СБПэй 44 1
Apple Pay 492 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
MyEtherWallet - кошелек для криптовалюты Ethereum 3 1
Apple iOS 7923 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 123 1
VK RuStore - Рустор 375 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 778 1
Huawei AppGallery 291 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 177 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
Сбер - СберПрайм 48 1
Huawei Pay 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Opencard 3 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Private - Цифровой private banking от Тинькофф 4 1
Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 1
Шахов Владимир 2 2
Мервицкий Дмитрий 2 1
Кисель Илья 5 1
Сикора Курт-Вернер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 4
Европа 21876 3
Германия - Федеративная Республика 12754 2
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Южная Корея - Республика 6707 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4522 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 1
Аренда 2467 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1658 1
Паспорт - Паспортные данные 2565 1
Импортозамещение - параллельный импорт 506 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6509 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 515 1
Gartner - Гартнер 3567 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Forrester Research 822 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
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