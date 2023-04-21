В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay

Пользователям RuStore, официального российского магазина приложений для Android, стала доступна авторизация с помощью Tinkoff ID. Авторизованные пользователи могут оценивать приложения и оставлять отзывы, скачивание и обновление доступно всем.

Пользователи Rustore – клиенты «Тинькофф» могут купить платные приложения, игры, подписки и товары внутри сервисов с помощью Tinkoff Pay. Благодаря решению совершить покупку можно в несколько раз быстрее, чем с помощью банковской карты. Для проведения платежа необходимо нажать на кнопку Tinkoff Pay и подтвердить оплату в приложении «Тинькофф». Реквизиты карты вводить не нужно.

«Совместно с нашими партнерами – ведущими российскими ИТ-компаниями мы развиваем RuStore, совершенствуем его функциональность, делаем его удобнее для миллионов человек. Внедрение решений Тинькофф дает нашим пользователям еще один способ быстро и просто авторизовываться и оплачивать покупки», — сказал Иван Мыздриков, вице-президент VK, руководитель RuStore.

«Решения «Тинькофф» помогают делать жизнь людей удобнее и экономить их время для важного. Использование Tinkoff ID и Tinkoff Pay значительно упрощает доступ к услугам. RuStore первым на рынке внедрил сразу и авторизацию через Tinkoff ID, и оплату с помощью Tinkoff Pay – для еще лучшего клиентского опыта», — сказал Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф» и руководитель сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф касса».

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

Tinkoff Pay — это сервис для оплаты онлайн без ввода данных карты, а также офлайн с помощью платежных аксессуаров Artpayments и стикеров. С помощью Tinkoff Pay можно оплачивать товары и услуги на более чем 30 тыс. сайтах — партнерах «Тинькофф кассы».

Tinkoff ID — сервис авторизации «Тинькофф» для быстрого и безопасного входа, а также верификации профиля на онлайн-платформах, в приложениях, маркетплейсах и соцсетях.