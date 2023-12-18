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Клиентам банка «Синара» стали доступны стикеры для бесконтактной оплаты

Банк «Синара» начал выпускать платежные стикеры с NFC-чипом для бесконтактной оплаты. Стикером можно пользоваться во всех терминалах с бесконтактной оплатой, а также снимать наличные и пополнять счет в банкоматах с бесконтактным обслуживанием. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Платежный стикер можно наклеить на телефон и оплачивать покупки касанием, по аналогии с Apple Pay или Google Pay. Стикер защищен от случайного считывания, а транзакции, превышающие 1000 руб., требуют обязательного ввода PIN-кода.

Стикер на базе платежной системы «Мир» можно выпустить как отдельную карту или привязать к уже имеющейся. В случае потери стикер можно заблокировать.

Оформить и моментально получить платежный стикер банка «Синара» можно в любом отделении банка.

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