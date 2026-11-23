ИИ-ассистент «Катюша» от ПСБ получил новые возможности для предпринимателей. Теперь чат в мобильном приложении и интернет-банке работает как самостоятельный канал для решения рутинных задач малого и среднего бизнеса.



Что теперь умеет «Катюша»

ПСБ расширил возможности бизнес-ассистента «Катюша» в мобильном приложении и интернет-банке для предпринимателей. Клиенты получили возможность проверять остатки, формировать выписку, уточнять статус платежа. Теперь «Катюша» помогает предпринимателям с повседневными бизнес-задачами — от выставления счета и подготовки ответа покупателю до создания рекламного текста. Ассистент также доступен в мессенджере Max и социальной сети «ВКонтакте».

«Катюша» также помогает узнать тарифы и получить консультацию по банковскому обслуживанию. Возможность решить эти вопросы в одном диалоге сокращает время на повседневные операции и позволяет уделять больше внимания развитию бизнеса.

© Jirsak / Фотобанк Фотодженика ПСБ расширил возможности бизнес-ассистента «Катюша» в мобильном приложении и интернет-банке для предпринимателей

Возможности нейросетей помогают «Катюше» брать на себя и другие повседневные задачи предпринимателей. Для общения с покупателями ассистент подготовит ответы на обращения и отзывы. При подборе персонала — составит описание вакансии, предложит вопросы для собеседования и проанализирует резюме. Для работы с товарами и продажами — создаст описание карточки товара, подберет хештеги и подготовит перевод для иностранных маркетплейсов. Для продвижения в интернете — предложит контент-план, напишет рекламные тексты и посты.

«У предпринимателей каждый день возникает множество рутинных задач, которые требуют внимания, но отнимают время у развития бизнеса. Мы развиваем «Катюшу», чтобы помощь была рядом именно тогда, когда она нужна: провести платеж, ответить клиенту, подготовить вакансию или текст для продвижения. Расширяя возможности ассистента и делая его доступным в привычных каналах, мы помогаем клиентам разгрузить свой день и сосредоточиться на решениях, от которых зависит рост их дела», — отметил отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства Иван Паткин.

По итогам сентября 2026 года «Катюша» обработала без участия оператора 62% текстовых и 42% голосовых запросов пользователей. При этом 75% вопросов в чате решаются в рамках одного обращения.