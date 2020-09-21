«МТС Банк» запустил рефинансирование и оформление потребительских кредитов в приложении «МТС Деньги»

«МТС Банк» запустил онлайн-оформление нецелевых кредитов наличными и рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги». Это пятый канал, через который клиенты-физические лица смогут подписать кредитный договор с «МТС Банком». При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка – 0,5 процентного пункта от согласованной ставки.

Минимальная ставка по кредиту наличными в МТС Банке – от 8,4% годовых в рублях. Срок кредитования − до пяти лет, максимальная сумма кредита – до пяти миллионов рублей.

«Подписание кредитных документов в мобильном приложении – еще один шаг навстречу цифровой трансформации банкинга. Интерфейс приложения «МТС Деньги» мы сделали максимально интуитивно понятным для получения кредитов. Например, во время формирования документов клиенты дополнительно ознакомятся с описанием дальнейших шагов, а сам договор смогут переслать себе на электронную почту или в мессенджеры. Такое онлайн-оформление в несколько кликов на своем смартфоне безопасно, удобно и экономит время клиентов», – отметил директор по розничному кредитованию «МТС Банка» Иван Барсов.

Для оформления кредитов и рефинансирования через приложение «МТС Деньги» необходимо: подать заявку в офисе, на сайте или в интернет-банке; после одобрения согласовать условия кредита с сотрудником контактного центра; войти в приложение «МТС Деньги» нажать кнопку «Оформить договор» на главном экране; после формирования документов нажать кнопку «Подписать»; полученный через SMS код ввести в поле «Подтверждение»; после ввода корректного кода договор считается подписанным.

Скидка в 0,5 процентного пункта от согласованной ставки отображается в приложении автоматически. Деньги будут зачислены на счет через 10 минут без визита в банк. Также клиенты могут получить кредитные средства в любом удобном операционной офисе банка, салоне связи МТС или заказав бесплатную доставку.

Среди преимуществ нового онлайн-канала: экономия времени – получение кредита дистанционно; удобство – оформление в несколько кликов; безопасность – только после проверки документов банк подтверждает выдачу кредита; выгода – получение дополнительной скидки.

Мобильное приложение «МТС Деньги» – пятый канал оформления нецелевых кредитов и их рефинансирования, помимо обращения в офисы «МТС Банка», салоны МТС, интернет-банка и доставки.

Предложение актуально как для действующих, так и для новых клиентов «МТС Банка». Чтобы воспользоваться сервисом, действующим клиентам-физическим лицам необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги» на операционных системах iOS или Android. Мобильное приложение «МТС Деньги» доступно в App Store и Google Play.