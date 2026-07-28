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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198448
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Россия Краснолесье

СОБЫТИЯ


28.07.2026 МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области 1
15.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет в Академическом районе Екатеринбурга 1
31.05.2023 МТС к туристическому сезону обеспечила связью «сокровища гномов» в Краснолесье 1
13.07.2020 Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux 1
08.04.2013 МТС открывает на Урале салоны нового формата 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15697 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 541 1
Русньютек - Rosnewtech 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3048 1
МегаФон 10701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 595 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9460 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10111 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 879 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4403 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12904 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26255 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3688 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4029 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12175 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16152 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 617 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26121 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28213 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15416 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17968 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4421 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26716 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7186 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13927 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4595 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2524 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9313 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9406 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12819 1
МТС Big Data 323 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Microsoft Windows 16864 1
Linux OS 11510 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 280 1
Шаманов Павел 1 1
Пахоми Яков 4 1
Хлевтова Анна 42 1
Соколов Алексей 137 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4481 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 132 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 971 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3333 1
Россия - УФО - Свердловская область 1943 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1217 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27217 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11676 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2320 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
Информатика - computer science - informatique 1190 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7482 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5596 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33655 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53331 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7507 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11639 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12285 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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