Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux

ГК Astra Linux, отечественный разработчик операционных систем и средств виртуализации, сообщила об успешном завершении первого этапа перевода на отечественные программные продукты ИТ-инфраструктур образовательных учреждений Тульского региона. На сегодня операционная система общего назначения Astra Linux Common Edition установлена на рабочих местах преподавателей и в классах информатики в средней общеобразовательной школе №20 в городе Новомосковске, в муниципальном бюджетном центре образования №33 в Туле, а также в образовательном центре «Краснолесский» в одноименном поселке Узловского района. Проекты миграции реализованы силами ГК Astra Linux и тульской компании-интегратора «Русньютек», на базе которой организован авторизованный учебный центр Astra Linux.

В ходе проектных работ сотрудникам ГК Astra Linux и «Русньютек» предстояло не просто передать заказчикам лицензии на использование ПО, а реализовать целый комплекс мероприятий, чтобы обеспечить корректную работу информационных систем и помочь персоналу как можно скорее адаптировался к обновленной среде.

Функциональные возможности операционной системы Astra Linux Common Edition позволяют решать практически все повседневные ИТ-задачи современных организаций, при этом на рабочих местах сотрудников нередко бывает установлено ПО, разработанное для применения только в среде ОС семейства Microsoft Windows. Специалисты, координировавшие миграцию со стороны вендора и интегратора, помогли заказчикам подобрать и установить такие аналоги унаследованных решений, которые корректно работают под Linux и позволяют сохранить необходимую пользователям функциональность.

Персонал образовательных учреждений изначально обладал компетенциями для работы только с Windows, и переход на Astra Linux, а тем более применение ПК с новой ОС в процессе преподавания, вызывали у сотрудников беспокойство. Чтобы преодолеть этот барьер, сотрудники ГК Astra Linux предоставили заказчикам услуги экспертной технической поддержки в части консультирования по инсталляции, настройке и использованию отечественных продуктов, а также помогли определить наиболее подходящие для миграции автоматизированные рабочие места и установить на них лицензии.

Для школы №20, которая после произведенной ранее пробной закупки 50 годовых лицензий на Astra Linux Common Edition весной 2020 г. приобрела еще 100 бессрочных лицензий, был реализован проект по миграции 79 компьютеров и ноутбуков в классах информатики и 21 ПК преподавательского состава. Специалисты ГК Astra Linux также протестировали документооборот в предустановленной программе LibreOffice и убедились в его корректной работе. Кроме того, персонал школы получил от вендора всю необходимую поддержку, включая вспомогательные материалы и инструкции.

В муниципальном бюджетном центре образования №33 после поставки лицензий совместно с системным администратором организации были созданы рабочие места на базе Astra Linux с возможностью полноценно работать с документами и периферийным оборудованием за счет параллельной инсталляции второй операционной системы. Для демонстрации отечественных программных продуктов и обучения школьников было установлено несколько АРМ в учебных классах. На текущий момент сотрудники образовательного центра уже успешно используют рабочие места с ОС Astra Linux, применяя для документооборота российское решение «Мой офис Стандартный».

В центре образования «Краснолесский» на отечественные программные продукты были переведены ноутбуки преподавателей. Специалисты успешно перенесли с Windows в новую операционную систему всю необходимую им информацию и обеспечили корректную работу в среде Astra Linux унаследованного ПО и периферийного оборудования. Также заказчику были предоставлены справочные материалы, которые помогли быстрее освоить работу с новой ОС.

Бюджетные средства на модернизацию информационных систем и обучение персонала выделяются образовательным учреждениям поэтапно, поэтому и процесс миграции на отечественные решения идет постепенно. На текущий момент в образовательном центре №33 на отечественное ПО переведено 25% рабочих мест, и в течение года заказчик планирует импортозаместить все 100%. Центру «Краснолесский» же предстоит сначала обновление парка стационарных компьютеров, после которого будет осуществлен перевод всей инфраструктуры на российские программные продукты.

«Несмотря на локальный характер, для нас эти проекты являются знаковыми, прежде всего потому что в общеобразовательных учреждениях Тульской области на ОС Astra Linux переводятся не только рабочие места преподавателей, но и школьные классы информатики. Эти кейсы позволили нам выработать алгоритм миграции для таких задач. Наработанный опыт мы планируем масштабировать в школы других регионов. Для нас принципиально важен тот момент, что информатика будет преподаваться в среде ОС Аstra Linux, а дети уже в школе смогут учиться взаимодействовать с нашей операционной системой», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.