В России с 2025 г. появится «зеленая» маркировка видеоигр

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) готовит к запуску проект по добровольной позитивной маркировке видеоигр. Цель проекта – устранить негативный контекст о видеоиграх для широкой аудитории, помочь сфокусировать на положительных и позитивном влиянии видеоигр на человека и общество. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

РВИ провела опрос среди профессионального сообщества, в которое входят как крупные видеоигровые студии, так и инди-студии и индивидуальные разработчики, а также владельцы компаний, продюсеры и инвесторы. В результате появилась инициатива, которая была включена в пятилетнюю дорожную карту развития видеоигровой индустрии и этот анонс, это первые детали проделанной работы.

Маркировка получит название «Зеленая маркировка видеоигр», а полноценный запуск запланирован на начало 2025 г., к которому будет отработана система отбора и исключения, будут промаркированы первые игры, на платформах будет реализован функционал соответствующих обозначений.

«Идея о необходимости появления такой “позитивной маркировки” появилась больше года назад во время одной из встреч, посвященных обсуждению контентной маркировки видеоигр в рамках разработанного Минэкономразвития России законопроекта. Эту идею озвучил Владимир Волошин, директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России. В течение года предложенная идея в разных вариациях обсуждалась в экспертной среде, в том числе на рабочей группе Минцифры России по вопросу регулирования отрасли видеоигр. В итоге она поддержана экспертами и включена в пятилетнюю дорожную карту по развитию видеоигровой индустрии (ПДК РВИ). И сейчас мы (РВИ) делаем первый шаг к ее реализации. Важно, что регуляторы понимают не только риски и чувствительные моменты в игровом контенте, но и потенциал использования игр для обучения, отдыха и в целом как полезного инструмента развития», – отметил руководитель РВИ Василий Овчинников.

На первом этапе вводится всего несколько основных категорий, которые будут в дальнейшем дополняться. Первые «зеленые» категории определены экспертами РВИ из десятков позитивных вещей, которые может содержать или которыми являются видеоигры, голосованием были выбраны: игра сделана в России; игра содержит обучающие материалы; игра является киберспортивной дисциплиной.

Среди предложенных экспертами также были, но не прошли отбор: игра содержит исторические факты; игра развивает логическое мышление, скорость реакции и мелкую моторику; игра развивает творческие навыки; игра развивает командную работу и координацию; игра содержит контент, развивающий патриотический дух; игра содержит продвижение семейных ценностей.

Для получения маркировки разработчикам, издателям или иным правообладателям необходимо будет подать заявку в РВИ. Требуемая маркировка будет присвоена экспертами после оценки видеоигры, о чем будет сделана запись на сайте РВИ. После этого правообладатель сможет использовать маркировку. Для платформ распространения видеоигрового контента будет сделан доступ к базе по API.

В список преимуществ, которые ожидают получить разработчики, предварительно входят следующие: маркировка позволит улучшить размещение в онлайн-магазинах и каталогах (отдельные фильтры, фичеринг от платформ и т.д.); будет упоминаться в дайджестах видеоигр, получивших маркировку; помощь в рекламе, в том числе офлайн-продвижение; игры «Сделано в России» будут рекламировать институты развития, которые продвигают отечественные продукты; появится возможность продвижения таких видеоигр через систему образования; повышение информированности общества об играх с киберспортивным потенциалом.

«Во многих странах мира локальные компании получают преимущества относительно зарубежных, а экологические чистые продукты – относительно всех остальных, в том числе налоговые гранты, льготы, рекламу. Главная задача нашей организации – развивать индустрию видеоигр. Новая инициатива, предполагающая добровольную маркировку видеоигр, даст российским разработчикам дополнительные ресурсы для продвижения, которые мы будем собирать параллельно со сбором заявок. Мы приглашаем все платформы и правообладателей, а также тех, кто может помочь в развитии и продвижении отечественных игр на нашем домашнем рынке, присоединяться к проекту «Зеленой маркировки видеоигр»! Также в планах предложить использовать создаваемую нами систему дружественным видеоигровым ассоциациями из других стран», – сказал Василий Овчинников.

Предварительную поддержку проекту уже выразили: ассоциации РАДИ, члены АРКИ и AppBazar, платформа компьютерных клубов и киберспорта Langame.ru, магазин HobbyGames.ru, сайт о компьютерных играх kanobu.ru, в дальнейшем ожидается присоединение к проекту других профильных площадок.

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РВИ – это объединение профессионалов индустрии (разработчики, дизайнеры, продюсеры, руководители компаний, собственники, инвесторы и т.д.), основная работа которой направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии. Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения и т.д. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями.