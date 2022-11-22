МТС запустила собственный магазин приложений

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске бета-версии магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона. На площадке уже доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Магазином приложений на сайте appbazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона. В начале 2023 г. планируется коммерческий запуск AppBazar.

«В продвижении собственного стора МТС будет использовать свое главное конкурентное преимущество как телеком-оператор, поставщик экосистемных сервисов и ИТ-компания — высокотехнологичную инфраструктуру, многомиллионную клиентскую базу и глубокую ИТ-экспертизу. Мы рассчитываем, что к моменту коммерческого запуска AppBazar в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры — МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель — превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

МТС предлагает разработчикам: доступ к потенциальной аудитории более 40 млн абонентов МТС на ОС Android для продвижения и совершенствования приложений на этапе бета-тестирования; продвижение приложений в рамках программы лояльности среди пользователей экосистемных продуктов МТС; оплату приложений и подписок для пользователей в один клик с мобильного счета или банковской карты; быструю комплексную проверку приложений на уязвимости.

Для монетизации программ разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора. МТС также предлагает партнерам услуги персонального менеджера. До конца 2022 г. разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.