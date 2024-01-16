Пользователи с блокировщиками рекламы массово жалуются на резко замедлившийся YouTube. Но жадность Google тут ни при чем

Медленный YouTube

Пользователи популярных расширений для блокировки рекламы в браузерах столкнулись с резким падением производительности работы видеохостинга YouTube, пишет Bleeping Computer.

Посетители YouTube, отметившиеся в посвященной проблеме теме на американской дискуссионной площадке Reddit, жаловались на медленную буферизацию видео в плеере, низкую скорость вывода на экран картинок с превью роликов, неспешный переход от воспроизведения в окне к полноэкранному режиму и обратно, «подтормаживающую» прокрутку страниц сайта видеохостинга.

В некоторых случаях YouTube через браузер Chrome поглощал такое большое количество ресурсов компьютера, что это ощутимо влияло на общую производительность операционной системы.

Пользователи высказывали предположение, что столь серьезное падение скорости работы с YouTube могло быть вызвано проблемами с подключением к Сети или утечками памяти. Однако при более пристальном рассмотрении ситуации удалось выявить закономерность: проблема затрагивает практически исключительно пользователей браузерных расширений для блокировки рекламы Adblock и Adblock Plus.

Происки Google?

Первоначально аудитория сервиса сочла это очередным шагом Google, направленным на борьбу с подобными инструментами, которые лишают ее изрядной доли доходов. Предположение нельзя назвать беспочвенным – американская корпорация и ранее тестировала различные меры, которые могли бы мягко подтолкнуть пользователей YouTube к отказу от блокировщиков рекламы или приобретению платной подписки YouTube Premium.

Так в июне 2023 г. сервис в рамках эксперимента начал ограничивать отдельных пользователей в просмотре видео при активных средствах борьбы с рекламой. Плеер YouTube отказывался работать после воспроизведения трех видео.

В начале ноября 2023 г. CNews писал о распространении мер, принятых YouTube по отношении к пользователям ранее, на более широкую аудиторию площадки.

Позднее портал SamMobile сообщил о том, что Google усиливает давление не только на пользователей YouTube, не желающих смотреть рекламу или оформлять подписку, но и на владельцев мобильных устройств, посещающих видеохостинг посредством альтернативных приложений вроде небезызвестного YouTube Vanced. Для этого сервис начал тестировать новый API, который в теории позволит заблокировать доступ к контенту пользователям сторонних программ.

Виноват Adblock

Как пояснил в своем сообщении в соцсети X (ранее – Twitter) создатель конкурирующего расширения uBlock Origin Рэймонд Хилл (Raymond Hill), в проблемах, с которыми столкнулись пользователи Adblock и Adblock Plus, виноваты разработчики этих расширений, а не Google.

С помощью инструмента профилирования (profiler.firefox.com) специалист выяснил, что причина столь серьезного падения производительности YouTube при использовании блокировщиков рекламы кроется в одном из скриптов Adblock Plus, который позволяет скрывать отдельные элементы веб-страницы и с недавних пор в некоторых случаях может выполняться крайне медленно.

Причем проблемный код способен повлиять на скорость загрузки и отклика не только видеохостинга Google, но и других веб-сайтов, в особенности – с динамическими страницами (подгружающими содержимое в процессе просмотра пользователем). Другими словами, в этот раз свою руку к замедлению YouTube приложил не американский поисковый гигант, владеющий сервисом, а разработчики блокировщиков рекламы, с которыми тот ведет давнюю борьбу.

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Отключения расширения Adblock или Adblock Plus недостаточно для моментального решения проблемы с замедлением конкретного веб-сайта, будь то YouTube или иной интернет-ресурс. По словам Хилла, после деактивации блокировщика необходимо несколько раз обновить эту страницу или открыть в новой вкладке браузера, и лишь тогда эффект от Adblock полностью пропадет.

Разработчики расширения Adblock осведомлены о проблеме и работают над ее устранением, отмечает Bleeping Computer. Однако пока ее источник выявить не удалось – у программистов возникли сложности с воспроизведением бага, в связи с чем они обратились к пользователям за обратной связью, которая, как ожидается, позволит установить причину его возникновения.

Ошибка, по всей вероятности, проникла в код расширения с выходом обновлений Adblock Plus 3.22 и Adblock 5.17, которые вышли 9 января 2024 г.

Отзывы принимаются в GitLab проекта и по электронной почте.

Насколько популярен Adblock

Adblock и Adblock Plus – проекты со открытым исходным кодом, который распространяется на условиях свободной лицензии GNU GPLv3. Их развитие курирует небольшая компания Adblock, Inc, сотрудники которой трудятся удаленно с момента ее основания, говорится на официальном сайте организации.

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Расширения Adblock и Adblock Plust выпускаются для десктопных обозревателей Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera и «Яндекс браузера». На мобильных платформах Android и iOS блокировщики доступны пользователям Samsung Internet и Safari.

Согласно статистике магазина расширений Chrome (Chrome Web Store), у Adblock и Adblock Plus суммарно 113 млн активных пользователей.