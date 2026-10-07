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74% опрошенных россиян уже использовали встроенные ИИ-функции браузера — исследование Smart Ranking

Браузер, который на протяжении десятилетий был простым инструментом для поиска информации, переживает трансформацию — благодаря ИИ он обрастает новым функционалом и становится тем инструментом, через который пользователи привыкают взаимодействовать с ИИ-функциями на ежедневной основе.

Аналитическое агентство Smart Ranking изучило рынок ИИ-браузеров, сравнило их функциональность и доступность в России, а также исследовало пользовательский опыт.

Основные тезисы

Пользователи уже ощутили трансформацию браузеров: опрос Smart Ranking показал, что 74% россиян уже пользовались встроенным ИИ-функционалом в последний месяц. Для большинства из них это уже регулярная привычка: 27% обращаются к браузерным ИИ-функциям ежедневно, еще 48% — несколько раз в неделю.

Чаще всего пользователи обращаются к переводу страницы — эту функцию использовали 62% пользователей ИИ-браузеров. На втором месте — суммаризация и ответы по контексту страницы, PDF или видео (44%).

Рынок ИИ-браузеров делят продукты с разной историей развития: одни браузеры изначально формировались вокруг поиска и встроили ИИ в привычные сценарии, другие — с самого начала создавались вокруг чата с нейросетью.

Вне зависимости от появления и те и другие не уступают друг другу: так, среди 14 изученных браузеров по широте ИИ-функционала лидируют как AI-first-, так и классические продукты. Perplexity Comet и Microsoft Edge по шкале функциональности набрали по 11 баллов из 16, а «Яндекс Браузер» и Google Chrome — по 10 баллов.

Самый часто встречающийся функционал ИИ-браузера — это перевод страницы, который присутствует в 13 из 14 браузеров. Следом идут ИИ-ассистенты, доступные пользователю в режиме разделенного экрана. Они есть в 12 из 14 браузеров. Агентные функции тоже стали массовыми: они есть в 10 из 14 браузеров. Однако почти везде они реализованы ограниченно. В классических браузерах это отдельный режим или экспериментальная функция, в AI-first продуктах — ключевая часть интерфейса, зачастую доступная только по подписке.

И хотя на рынке десятки браузеров с развитым ИИ-функционалом, большинство из них остаются в полной мере не доступными для россиян — их ИИ-функции либо не открываются без V*N, либо предполагают оплату, для которой российские карты не подходят. Так, первое место по доступности в России занял «Яндекс Браузер» — все его ИИ-функции работают без дополнительных условий.

Какие ИИ-функции браузера россияне уже освоили

Опрос россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, показал, что встроенные ИИ-функции уже стали их регулярным инструментом. За последний месяц ими пользовались 74% респондентов. Среди них 27% обращаются к ИИ-функциям браузера ежедневно, еще 48% — несколько раз в неделю. Таким образом, регулярно использующих ИИ в браузере заметно больше, чем тех, кто обращается к нему лишь изредка: для многих пользователей это уже не эксперимент с новой технологией, а привычный сценарий работы.

К ИИ-функциям в браузере чаще обращаются те, кто уже активно пользуется нейросетями. Среди регулярных пользователей ИИ-инструментов их применяли 93%. Среди тех, кто обычно не пользуется нейросетями, — только 15%.

Самая массовая функция — перевод страницы: ее использовали 62% пользователей ИИ-браузеров. Хотя перевод появился в браузерах задолго до нынешней волны генеративного ИИ, современные переводчики работают на основе нейросетевых технологий, поэтому в исследовании мы учитывали их наравне с другими ИИ-функциями.

На втором месте — работа с контекстом страницы, PDF или видео (44%), дальше идут генерация текста (35%), помощь с формулировками и редактурой (33%), выбор товаров (30%), генерация изображений и поиск главного по нескольким вкладкам (по 26%). Организация вкладок, несмотря на активное развитие этой функции самими браузерами, пока остается нишевой — ей пользовались 8%.

Лидеры по использованию

«Яндекс Браузер» — самый распространенный среди респондентов: 78% пользуются им хотя бы раз в месяц, а 44% назвали его своим основным браузером. Это лидерство сохраняется и в использовании ИИ-функций: среди тех, кто обращался к ним за последний месяц, 58% использовали его именно в «Яндекс Браузере».

Барьеры для ИИ в браузере

Среди тех, кто уже пользуется ИИ-функциями в браузере, основной барьер — это ошибки и неточные ответы (30%). Еще одной преградой для более активного использования становится неполное освоение функционала: 29% пользуются одной-двумя функциями и не видят ценности в остальных.

Следующий барьер — выбор в пользу ChatGPT или Claude (20%), а также непонимание, в каких случаях ИИ-функции лучше внешних инструментов (20%), и опасения за конфиденциальность (18%).

Среди тех, кто не пользовался ИИ-функциями в браузере в последний месяц, картина немного другая: почти половина (43%) просто не видит в этом пользы для себя, а треть (30%) не знают о таких функциях. Еще 15% сознательно предпочитают отдельные ИИ-сервисы, 13% не доверяют качеству ИИ-функционала браузера, а 12% опасаются за конфиденциальность.

Вместо встроенных ИИ-функций часть пользователей выбирает чат с ИИ — например, «Алису AI» (30%), а часть предпочитает отдельные инструменты для конкретных задач, такие как обычные переводчики (38%). Еще 31% ничем не заменяют ИИ-функции браузера.

Среди тех, кто не пользовался встроенными ИИ-функциями за последний месяц, 58% могла бы мотивировать понятная польза в повседневных задачах. Другие возможные стимулы — более удобный интерфейс (27%) и более высокое качество ответов (26%).

От поиска к решению задач

2025 г. стал переломным для браузерного рынка: сразу несколько технологических компаний начали развивать ИИ-функционал в браузере или запускать новые продукты, построенные вокруг нейросетей. Google открыл Gemini в Chrome для широкой аудитории в сентябре 2025 г., Opera представила агентный браузер Opera Neon, а Perplexity открыла доступ к Comet для всех пользователей.

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На рынке ИИ-браузеров можно выделить два основных пути развития продуктов. Одни продукты выросли из классических браузеров, изначально сфокусированных на поиске и навигации в интернете, а затем постепенно встроили ИИ в привычные пользовательские сценарии. К ним относятся Google Chrome, Microsoft Edge, «Яндекс Браузер», Opera, Brave и другие. Сегодня ИИ в них уже становится важной частью продукта: помогает суммаризировать страницы и документы, переводить текст, отвечать на вопросы по открытой вкладке и генерировать контент.

Другие браузеры — AI-first, изначально создавались вокруг ИИ-ассистента и делают акцент на более сложных многошаговых задачах. К ним относятся, например, Perplexity Comet и Opera Neon.

Рейтинг ИИ-браузеров по функционалу

Первое место по числу ИИ-функций делят Perplexity Comet и Microsoft Edge — по 11 функций. Comet выделяется автономными сценариями: может работать с подключенными сервисами, выполнять задачи в фоне и по расписанию. Edge отличается глубокой интеграцией Copilot в разные сценарии, включая поиск, вкладки и PDF, а также поддерживает многошаговые агентные действия.

С небольшим отрывом от них идут «Яндекс Браузер» и Google Chrome (по 10 функций). В «Яндекс Браузере» ИИ-функциональность встроена в основные сценарии работы: пользователь может обращаться к контекстному ассистенту, переводить и суммаризировать страницы, работать с информацией на открытой вкладке и использовать агентные функции, в том числе для помощи с покупками. Chrome также предлагает широкий набор ИИ-возможностей, включая Gemini, работу с контентом страниц, ИИ-поиск и агентные сценарии.

Самые распространенные функции браузеров

Самая распространенная ИИ-функция — перевод страницы — есть в 13 из 14 изученных браузеров.

В 12 браузерах доступен ИИ-ассистент, главное преимущество которого — работа с контекстом открытой страницы. Пользователю не нужно отдельно объяснять в чате, что именно он смотрит или читает: ассистент уже понимает содержимое страницы и может отвечать на вопросы по странице, пересказывать и редактировать текст, сравнивать товары или суммаризировать видео.

Агентные функции уже есть в 10 из 14 браузеров, столько же продуктов предлагают ИИ-агентов для помощи с покупками.

Генеративный ИИ-поиск реализован у восьми браузеров; восемь умеют интегрироваться с внешними сервисами и анализировать историю запросов пользователя, семь — работать сразу с несколькими вкладками или управлять ими с помощью ИИ.

Среди агентных сценариев редкостью остаются фоновые и отложенные задачи, которые агент выполняет по расписанию и без участия пользователя — они есть у четырех браузеров

ИИ-браузеры для российского пользователя

Доступность ИИ-функции браузеров в России ограничена: часть из них работает только с V*N, а для доступа к другим требуется подписка, которую нельзя оплатить российской картой.

В итоге только в «Яндекс Браузере» российским пользователям доступны все ИИ-функции — 10 из 10. У Perplexity Comet — 6 из 11, у Chrome — 4 из 10, у Edge — 3 из 11. У части браузеров без V*N перестает работать именно чат-ассистент и связанные с ним сценарии — агентные действия, покупки. В то же время более простые функции вроде перевода или базового ИИ-поиска остаются доступными.

У Comet многие функции доступны, но часть продвинутых вынесена в подписку, которую нельзя оплатить российской картой. Остальные AI-first-браузеры из выборки — Dia, Arc, Opera Neon, ChatGPT Atlas и Fellou — на момент исследования были полностью недоступны в России без V*N. В результате массовый опыт российского пользователя формируется прежде всего вокруг «Яндекс Браузера».

Методология

Опрос

Опрос пользователей был проведен на платформе «Анкетолог» в июле 2026 г. В нем приняли участие 1000 респондентов из российских городов с населением от 100 тыс. человек, выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Рейтинг

Были проанализированы наиболее популярные в России браузеры (по оценке StatCounter и «Яндекс Радар»): Chrome, «Яндекс», Safari, Opera, Edge, Firefox, Samsung Internet, Brave. К этому списку были добавлены новые AI-first браузеры, пока не очень популярные в России: Dia, Comet, Fellou, Arc, Opera Neon, ChatGPT Atlas. Итого в лонглист вошли 14 браузеров.

Браузеры сравнивались по наличию 16 функций, распространенных среди продуктов: наличие ИИ-ассистента, агентность, помощь в сравнении товаров, перевод, умный поиск и так далее. При составлении рейтинга мы опирались на официальные релизы компаний и самостоятельное тестирование функций. Для итоговой оценки была создана матрица ИИ-функций для каждого браузера — при наличии функционала браузер получал 1 балл (даже если функция только пилотируется), и 0 при ее отсутствии.

Кроме того, также оценивалась доступность браузера в России: в частности, возможность оплаты подписки и использование браузера без V*N. Если функцию невозможно использовать из России, то браузер не получал балл за нее.

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