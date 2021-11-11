В Nokian Tyres Россия внедрена система взаимодействия с партнерами на платформе «Турбо Х»

Международный производитель шин Nokian Tyres совместно с российской ИТ-компанией Integer завершили проект создания системы взаимодействия с партнерами в России на платформе «Турбо Х». Система позволяет управлять процессом сбора остатков на тысячах складов дистрибьюторов по всей стране.

Автоматизация процесса контроля остатков продукции на складах дистрибьюторов была одной из ключевых задач Nokian Tyres для обеспечения эффективной работы. Процесс сбора информации по остаткам продукции на складах партнеров был очень трудоемким, требовал регулярного заполнения большого количества расчетных формул и значительных временных затрат как со стороны партнеров, так и сотрудников Nokian Tyres, что привело к идее автоматизации и упрощения процесса. При создании системы взаимодействия с партнерами в России выбор был сделан в пользу решения на платформе «Турбо Х» от компании Integer.

В результате внедрения нового решения процесс формирования консолидированной отчетности по работе с дистрибьюторской сетью Nokian Tyres перешел в автоматический режим.

«В системе наглядно отражены непосредственные партнеры, действующие склады и склады на разных этапах согласования, а также текущий остаток шин на складе», – сказал Виктор Машошин, генеральный директор Integer.

Решение поддерживает три блока процессов. Первый блок – управление партнерами, дилерами партнеров и складами, включая добавление нового участника, привязку к ответственным лицам, согласование и добавление складов. Второй блок – сбор остатков. После заполнения единого шаблона система производит расчет и формирует необходимые документы. Третий блок – аудит складов. Решение анализирует собранные аудиторами данные и выполняет связующую роль между производителем, партнером и аудитором.

Система на платформе «Турбо Х» охватила более 100 городов России. Проект реализован компанией Integer с привлечением департамента консалтинга «Турбо» за 12 месяцев. В контур проекта были вовлечены со стороны компании Nokian Tyres отделы продаж, финансов, логистики и группа аудита.